MEDICI DI FAMIGLIA A VETRALLA: BASTA ALLARMISMI E STRUMENTALIZZAZIONI POLITICHE

NewTuscia – VETRALLA – Il Sindaco Aquilani:

«La salute dei cittadini non è terreno di propaganda. Servono responsabilità, fatti concreti e rispetto per la comunità». Trovo francamente irresponsabile alimentare preoccupazioni e paure tra i cittadini, soprattutto tra gli anziani e le persone più fragili, trasformando una questione delicata come l’assistenza sanitaria in un’occasione di polemica politica.

Desidero rassicurare la cittadinanza: la situazione dei medici di medicina generale a Vetralla è costantemente seguita dalle autorità sanitarie competenti e dall’Amministrazione comunale. Nella mia qualità di Sindaco, quale autorità sanitaria locale e componente del Comitato ristretto dei Sindaci, mantengo rapporti diretti e costanti con i vertici dell’ASL, in particolare con il Direttore Sanitario, Dott.ssa Assunta De Luca, con il Direttore del Distretto, Dott. Giovanni Biancalana, e con il Dott. Claudio Matteini, tutti impegnati a garantire risposte adeguate alle necessità assistenziali del nostro territorio.

Un fatto concreto: lunedì 19 ottobre prenderà servizio a Vetralla un nuovo medico di medicina generale, come comunicato dall’ASL.

Le eventuali criticità vengono affrontate nelle sedi competenti, attraverso un confronto istituzionale continuo, senza clamori e senza inutili allarmismi. Ricordo inoltre che l’assegnazione e la sostituzione dei medici di famiglia non rientrano nelle competenze dell’Amministrazione comunale, ma in quelle del sistema sanitario regionale e dell’ASL.

Questo non significa sottrarsi alle responsabilità. Al contrario, significa esercitare fino in fondo il proprio ruolo, sollecitando, collaborando e vigilando affinché sia garantita un’assistenza adeguata a tutti i cittadini. Sorprende, pertanto, la richiesta di convocare addirittura un Consiglio comunale straordinario per affrontare una questione sulla quale gli organismi sanitari competenti sono già concretamente impegnati. Il Consiglio comunale è una sede istituzionale importante, che merita rispetto e non dovrebbe essere utilizzata per amplificare preoccupazioni senza prima aver verificato i fatti e le iniziative già intraprese.

La dialettica politica è legittima, la critica è un diritto, ma la salute delle persone non può diventare uno strumento di propaganda elettorale; non deve mai trasformarsi in una rappresentazione distorta dei fatti, né mortificare il lavoro di chi svolge con serietà e professionalità il proprio dovere.

Chi aspira ad amministrare una comunità dovrebbe dimostrare, prima di tutto, equilibrio, conoscenza delle competenze istituzionali e senso di responsabilità. La buona politica non si misura dalla capacità di denunciare i problemi, ma dalla volontà e dalla competenza necessarie per risolverli. Perché è facile seminare preoccupazioni, molto più difficile coltivare fiducia.

Ai cittadini di Vetralla voglio rivolgere un messaggio semplice e chiaro: continueremo a seguire con la massima attenzione ogni esigenza sanitaria del territorio, verificando che alle rassicurazioni corrispondano servizi effettivi e adeguati. Le difficoltà, quando esistono, si affrontano e si risolvono collaborando con chi ha il dovere e gli strumenti per intervenire, non alimentando paure.

La salute dei cittadini viene prima di qualsiasi interesse politico. E su questo principio non accetto lezioni da nessuno.

Sandrino Aquilani

Sindaco di Vetralla