NewTuscia – VITERBO – L’aquesiano Valerio Putano Bisti (fotografia) è stato investito Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Con una specifica informativa l’Ordine riassume le tappe più importanti della giornata viterbese. “Nella Cattedrale di San Lorenzo a Viterbo”, si sottolinea.

“il Luogotenente per l’Italia Centrale S.E. Cavaliere di Gran Croce Stefano Petrillo ha partecipato all’Investitura dei Cavalieri e Dame della Sezione Lazio ed alla Santa Messa presiedute da Sua Eccellenza Rev.ma Grand’Ufficiale Monsignor Lino Fumagalli, Gran Priore della Luogotenenza.

Anche oggi sono stati presenti il Membro del Gran Magistero S.E. Dama di Gran Croce Anna Maria Munzi Iacoboni, il Cancelliere ed il Tesoriere della Luogotenenza, i Presidi delle Sezioni Abruzzo e Molise, Lazio e Roma, i Consiglieri di Luogotenenza, i Delegati Locali della Sezione Lazio.

Il Luogotenente per l’Italia Centrale S.E. Cavaliere di Gran Croce Stefano Petrillo, nel saluto finale, ha ringraziato il Gran Priore per la sua illuminante Omelia, le Autorità presenti, il Preside della Sezione Lazio per la perfetta organizzazione, i Delegati Locali della Sezione Lazio per l’impegno profuso nella formazione, il Cerimoniere Ecclesiastico ed i Cerimonieri Laici della Luogotenenza e tutti i numerosi presenti alla Cerimonia di Investitura.

Ha rivolto un pensiero devoto al nostro amatissimo Santo Padre Papa Leone XIV ed ha invitato tutti a pregare per Lui. Inoltre, formulando ai nuovi Cavalieri e alle nuove la Dame gli auguri per l’ingresso nell’Ordine, ha sottolineato la fondamentale importanza dell’impegno assunto di prendersi cura della Terra Santa, da svolgere con slancio e col cuore, evidenziando come l’Ordine sia una grande famiglia dove ognuno è essenziale ed importante.

Infine ha augurato ai nuovi Delegati Locali delle Delegazioni Locali di Civitavecchia-Tarquinia e Rieti un proficuo lavoro a favore dell’Ordine e quindi, a favore della Terra Santa. Il Luogotenente per l’Italia Centrale S.E. Cavaliere di Gran Croce Stefano Petrillo ha concluso l’intervento affidando il futuro di tutti nelle mani del Signore, della Madonna venerata con il titolo di Regina della Palestina e di San Bartolo Longo affinché, come recita la nostra Preghiera, ognuno di noi possa essere strumento di pace e di amore tra i nostri fratelli. Al termine della Cerimonia il Luogotenente per l’Italia Centrale ha guidato la Preghiera del Cavaliere e della Dama”.