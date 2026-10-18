NewTuscia – ROMA – Questa mattina, nel cuore della Capitale, con partenza in corrispondenza degli archi di viale di Porta Ardeatina e arrivo al Colosseo, preceduta dalle note dell’Inno d’Italia magistralmente eseguito dalla Banda Musicale del Corpo della Guardia di finanza, si è svolta la terza edizione della Wizz Air Rome Half Marathon 2026 “by BROOKS”, la mezza maratona di Roma che per conto del Campidoglio è stata organizzata da Roma Ostia Ssd e da RCS Sport and Events.

E proprio nel contesto esaltante di quella che sarà ricordata come la mezza maratona più partecipata d’Italia, con oltre 40 mila runners provenienti da ogni parte del mondo, ha avuto luogo la 5^ edizione del “Trofeo Roma ConCORRE per la Legalità”, una “gara nella gara” all’insegna dei valori di legalità economica e sostenibilità ambientale, promossa e organizzata dal Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, con il patrocinio dell’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Anche quest’anno hanno partecipato all’iniziativa militari del Corpo in servizio, allievi degli Istituti di formazione della Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila e della Scuola Addestramento di Specializzazione di Orvieto, che ancora una volta hanno mostrato assoluto attaccamento ai valori e ai sentimenti ispiratori del Trofeo fondamenti basilari di una crescita economica esponenziale e sostenibile, nonché rappresentanti del mondo dell’imprenditoria.

La giornata è stata preceduta, sabato 17 ottobre u.s., presso le Terme di Caracalla, da una Longevity Run, gara non competitiva su un percorso di 5 km, inserita in un progetto volto a sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari ed incoraggiare la prevenzione cardiovascolare, grazie al supporto fornito dal Policlinico A. Gemelli e dai ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

All’interno del Longevity Village, allestito presso Largo Cavalieri di Colombo incrocio via Antonina, il Comando Regionale Lazio, grazie al contributo fornito dal Comando Generale, Centro di Aviazione, Centro Navale, Centro Sportivo e dal Museo Storico della Guardia di Finanza, ha predisposto stand espositivi\promozionali con impiego di personale front office, mezzi e materiale propagandistico, tra cui un’autovettura Mitsubishi Pajero blindato della raccolta mezzi storici del Corpo, un esemplare impiegato principalmente dai reparti Anti Terrorismo e Pronto Impiego per la lotta al contrabbando negli anni 2000 (soprattutto in regioni come la Puglia), il Ve.I.Co.Lo. (Veicolo Itinerante di Comunicazione Locale) – all’interno del quale grandi e piccoli hanno potuto simulare una esperienza interattiva in VR che ripercorre scenari operativi di Soccorso Alpino o alla guida di un elicottero, di una unità navale o di una autovettura durante un inseguimento – nonché sistemi a pilotaggio remoto e modellini della flotta aeronavale del Corpo.

Presenti agli eventi l’Assessore Alessandro Onorato, il Comandante Regionale Lazio della Guardia di finanza, Gen. D. Mariano La Malfa, il Presidente della Camera di Commercio di Roma, dott. Lorenzo Tagliavanti e la race director di Rome Half Marathon, dott.ssa Laura Duchi nonché testimonial d’eccezione dal Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, Francesco Ettore Inzoli, promessa del salto in lungo italiano e Veronica Besana, ostacolista del Gruppo.

Il Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Mariano La Malfa e il Presidente della Camera di Commercio Roma, dott. Lorenzo Tagliavanti, nel corso dell’evento, nel ringraziare il Comune di Roma e gli organizzatori della Wizz Air Rome Half Marathon 2026 per l’opportunità offerta, hanno sottolineato l’importanza di diffondere, attraverso lo sport, un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica e della sostenibilità ambientale, traguardo comune di tutti i cittadini.