NewTuscia – RIETI – Nel quadro dei controlli volti al contrasto dello sfruttamento lavorativo e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Rieti, affiancati dal Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti e delle Stazioni Carabinieri di Labro e Magliano Sabina, hanno svolto una serie di mirate ispezioni nelle aziende agricole del territorio. All’esito delle verifiche, due datori di lavoro con sedi nei comuni di Colli sul Velino e Magliano Sabina sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per gravi inosservanze delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nello specifico, le irregolarità hanno riguardato l’incompleta o mancata rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

A causa delle gravi violazioni riscontrate, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale ed emesse sanzioni pecuniarie e ammende per un importo complessivo superiore ai 6.500,00 euro.

L’operazione testimonia il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel preservare la legalità nel settore agricolo, garantendo condizioni lavorative sicure e tutelando la salute dei lavoratori.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.