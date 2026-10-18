NewTuscia – VITERBO – Quinta puntata per la terza edizione di “Together”, il programma televisivo ideato e condotto dalla giornalista Wanda Cherubini, prodotto dal quotidiano online Tuscia Times, con la co-conduzione di Giuseppe Intagliata Cherubini, giovane giornalista e studente di Ingegneria informatica, che affiancherà la giornalista Cherubini.

La quinta puntata della terza edizione di Together ospita in studio la presidente delle ACLI di Viterbo, Elena Bocci. A seguire l’intervista rilasciata da Fabio Barzellotti, presidente dell’associazione Zucchero Filato APS, in occasione del II Torneo Nazionale della Tuscia Viterbese – calcio paralimpico. Inoltre, le rubriche tematiche: Fuori dall’aula con Tommaso Saso, Sul ring delle regole con Paolo Mancinelli, Il fascino del passato con Marco Rossi, Politicamente a tu per tu con Francesco Federico Usai (intervista a Alessandra Troncarelli) e Il vernacolo con Realino Dominici.

La quinta puntata di Together andrà in onda, come ogni lunedì, il 19 ottobre, alle ore 21,15 su Tele Orte, (Dtt 77 Umbria, visibile anche dalle province di Viterbo e Rieti) e sui canali social di Tuscia Times e Together trasmissione televisiva. Disponibile sul nostro canale YouTube ( https://www.youtube.com/playlist?list=PLGmTrLPPD9ydyoUGwMipo64s4UAQQOR6M ) in super HD 4K con doppio audio: inglese e italiano. Il programma dedica, come tradizione, un focus particolare al sociale per poi proseguire con rubriche tematiche che spaziano dalla cultura, all’arte, dal teatro alla musica, dal mondo del lavoro, alla poesia, dalla politica alle nuove tecnologie.

Questo lo staff al completo di Together: Wanda Cherubini (ideatrice e conduttrice); Giuseppe Intagliata Cherubini (co-conduttore); Massimiliano Giugno (regia e montaggio), Bruno Maggini (riprese video e luci), Paola Massarelli (segreteria di redazione), Alfonso Talotta (Arte e dintorni), prof. Tommaso Saso (Fuori dall’aula), Paolo Mancinelli (Sul ring delle regole), Laura Leo (La voce del talento), Francesco Federico Usai (Politicamente a tu per tu), Marco Rossi (Il fascino del passato), Mariella Zadro (Dietro le quinte), Realino Dominici (Il vernacolo), Veronica Gezzi (Missione bellezza).

Media partner: TeleOrte, Regional Radio e NewTuscia.

Vuoi promuoverti o partecipare come ospite su “Together”? Chiama il 333/2712460 o manda una mail a together@tusciatimes.eu.

https://www.facebook.com/Togetherprogrammatv