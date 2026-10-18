NewTuscia – POGGIO MIRTETO – Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità transnazionale, i Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno tratto in arresto un trentenne della bassa sabina, in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo (MAE).

L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio, quando una pattuglia dell’Arma, nel corso di un consueto servizio perlustrativo volto alla prevenzione e al controllo del territorio, ha rintracciato l’uomo. A seguito dei capillari accertamenti eseguiti tramite le banche dati in dotazione alle forze di polizia, è emerso che sul conto del soggetto pendeva un provvedimento restrittivo emesso dalle Autorità Giudiziarie estere.

Nello specifico, il provvedimento si fonda su un mandato emesso dal Tribunale Comunale di Sebenico (Croazia) a carico del suddetto perché condannato ad espiare una pena residuale di otto mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in relazione a fatti commessi in territorio croato nel corso del 2018.

L’uomo è stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, e dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Rieti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente per il prosieguo delle prescritte procedure relative alla sua estradizione.