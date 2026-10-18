NewTuscia – Roma, 16 ottobre 2026 – Troppi lavoratori, ogni giorno, faticano ad arrivare alla fine del mese. In alcuni comparti, dai servizi alla vigilanza, esistono ancora contratti da 7 o 7,50 euro l’ora: una realtà che non possiamo accettare. Per questo condivido il principio della proposta avanzata dalla Confsal, per voce del Segretario generale Angelo Raffaele Margiotta, nel convegno “Salario Giusto, Lavoro Vero” dell’8 ottobre.
Così come esistono limiti invalicabili in materia di sicurezza, serve una soglia retributiva sotto cui nessun contratto collettivo possa scendere. Un livello minimo di dignità, da fissare in un nuovo accordo quadro sulla contrattazione. Le categorie potranno ottenere di più, nessuna di meno. La concorrenza sul costo del lavoro si contrasta alzando il pavimento dei diritti, non inseguendo chi lo abbassa. Positiva anche l’attenzione al fronte fiscale: azzerare l’imposta sul reddito per chi guadagna fino a 9 euro l’ora significa non chiedere un doppio sacrificio a chi ha già di meno.
Nel comparto dei trasporti questo impegno si traduce nel lavoro quotidiano ai tavoli: dai rinnovi ancora fermi, come quello di Italo, alla tutela dei lavoratori negli appalti. Valuteremo con attenzione l’introduzione di uno standard minimo nella contrattazione, insieme a un’azione decisa contro i contratti pirata.
Un salario giusto non è solo una cifra: è ciò che separa un lavoro che permette di vivere da uno che consente appena di sopravvivere.
Pietro Serbassi, Segretario generale FAST Confsal