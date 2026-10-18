Protagonista della festa sarà il Castello Stregato, in Corso Vittorio Emanuele, con un suggestivo percorso horror, scenografie spettacolari, personaggi inquietanti ed effetti luminosi, per regalare ai visitatori emozioni e brividi. Spazio anche alla musica con “Back to the ’90s”, uno spettacolo coinvolgente tra grandi sonorità, laser, coriandoli ed effetti speciali, per ballare e divertirsi in un’atmosfera di festa. In Piazza Regina Elena, invece, sarà protagonista lo street food, con tante specialità da gustare a pranzo e a cena: hamburger, hot dog, fritti, tacos, burritos, arrosticini, panini e dolci artigianali, per soddisfare tutti i palati. Un appuntamento imperdibile per vivere insieme la magia di
Halloween 2026 a Campagnano di Roma: una festa da paura tra horror, musica e street food!
NewTuscia – CAMPAGNANO DI ROMA -. Campagnano di Roma si prepara a vivere un weekend indimenticabile all’insegna di Halloween! Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre il paese si animerà con un ricco programma di spettacoli, attrazioni, musica e gastronomia, per un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli. L’iniziativa è promossa dal Comune di Campagnano di Roma e dalla Pro Loco Campagnano, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza e ai visitatori due giornate di divertimento, intrattenimento e condivisione, valorizzando il territorio e animando il centro del paese.
Halloween, riscoprire il piacere di stare in compagnia e trasformare le vie di Campagnano di Roma in un luogo di divertimento, spettacolo e
convivialità. Il 31 ottobre e il 1° novembre, Campagnano di Roma vi aspetta per due giorni di paura, musica e gusto. Preparatevi a vivere
un Halloween… da paura.