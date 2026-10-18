NewTuscia – CAMPAGNANO DI ROMA -. Campagnano di Roma si prepara a vivere un weekend indimenticabile all’insegna di Halloween! Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre il paese si animerà con un ricco programma di spettacoli, attrazioni, musica e gastronomia, per un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli. L’iniziativa è promossa dal Comune di Campagnano di Roma e dalla Pro Loco Campagnano, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza e ai visitatori due giornate di divertimento, intrattenimento e condivisione, valorizzando il territorio e animando il centro del paese.

Protagonista della festa sarà il Castello Stregato, in Corso Vittorio Emanuele, con un suggestivo percorso horror, scenografie spettacolari, personaggi inquietanti ed effetti luminosi, per regalare ai visitatori emozioni e brividi. Spazio anche alla musica con “Back to the ’90s”, uno spettacolo coinvolgente tra grandi sonorità, laser, coriandoli ed effetti speciali, per ballare e divertirsi in un’atmosfera di festa. In Piazza Regina Elena, invece, sarà protagonista lo street food, con tante specialità da gustare a pranzo e a cena: hamburger, hot dog, fritti, tacos, burritos, arrosticini, panini e dolci artigianali, per soddisfare tutti i palati. Un appuntamento imperdibile per vivere insieme la magia di