NewTuscia – TUSCANIA – La Maury’s Com Cavi Tuscania comincia con il piede giusto la nuova stagione. All’Olivo, i biancazzurri conquistano una preziosa vittoria contro il Casoria, portando a casa i primi tre punti del campionato e dando un segnale positivo in vista dei prossimi impegni.
In campo dal primo pallone, coach Perez Moreno si affida a Marrazzo in cabina di regia, con capitan Buzzelli nel ruolo di opposto. In banda spazio a Fantauzzo e Chioffi, al centro Simoni e Festi, con Rizzi libero.
Casoria risponde con Paglionico palleggiatore e Cefariello opposto, in banda il polacco Szwed e Fioretti, al centro Rau e Martino, libero Botti.
La formazione tuscanese affronta la gara con il giusto piglio già dal primo set, con capitan Buzzelli, in costante recupero dopo l’intervento subito di recente al ginocchio, subito protagonista di due break importanti che consentono ai biancoazzuri di chiudere il set a proprio favore.
Nel secondo parziale Casoria cerca di forzare il servizio per mettere in difficoltà la ricezione del Tuscania, che resta solida con il trio Fantauzzo, Chioffi e Rizzi impenetrabili.
Nel terzo set coach Paglionico cambia entrambi i centrali e la mossa si rivela vincente: complice sicuramente qualche errore di troppo dei padroni di casa, Casoria porta a casa il terzo set e riapre la partita.
Nel quarto parziale salgono in cattedra i centrali della Maury’s Com Cavi Roberto Festi (7 muri) e Michele Simoni (17 punti) che tra attacchi e muri vincenti, dimostrano ancora una volta di essere di categoria superiore. Il set si chiude agevolmente a favore del Tuscania che può così festeggiare i primi tre punti della stagione, in un campionato che si preannuncia particolarmente impegnativo.
Prossimo appuntamento per i ragazzi di coach Perez Moreno, a Roma, contro la Fenice Volley, sabato prossimo (24 Ottobre, ore 16.00).
Maury’s Com Cavi Tuscania – Casoria 3/1 (25/18, 25/15, 23/25, 25/19)
MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 12, Michele Simoni 17, Festi 12, Fusco 3, Ottaviani n.e., Santilli n.e., Fantauzzo 11, Chioffi 6, Marrazzo, Rizzi (L), Spoletini, Pieri, Sforzini n.e., Quadraroli (L). All. Victor Perez Moreno. Ass. Francesco Barbanti
CASORIA VOLLEY: Saccone 5, Barone, Cefariello 12, Giordano, Mantova, Rau 2, Vittori 5, Martino 4, Fioretti 15, Montò, Szwed 11, Paglionico 1, Botti (L), De Luca (L). All. Alfredo Paglionico, Ass. Marco Vacchiano
Arbitri: Eleonora Garroni ed Eleonora Morabito
Mvp: Michele Simoni (17 punti, 3 muri, 67% in attacco) premiato da Claudia e Patrizia Sensi dell’Agriturismo Sensi.
Le altre partite del girone:
Roma 7 – Civita Castellana 0/3
Virtus Roma – Fenice Volley 3/0
Marigliano – Meta 3/1
Sora – Genzano 0/3
Pomigliano – Marino 3/0
Rione Terra – Casal Bertone 3/1
Prossima giornata (24/10):
h 16.00 Fenice – Tuscania
h 17.00 Civita Castellana – Sora
h 17.30 Genzano – Marigliano
h 18.00 Marino – Virtus Roma
h 18.30 Casoria – Roma 7
h 19.00 Meta – Rione Terra
h 20.00 Casal Bertone – Pomigliano