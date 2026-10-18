In Italia circa 56 mila donne si ammalano ogni anno. A Celleno una giornata di sensibilizzazione con l’associazione Beatrice onlus

NewTuscia – CELLENO – Una passeggiata insieme per richiamare l’attenzione sulla prevenzione del tumore al seno e un segno visibile nel cuore del paese: la facciata del municipio illuminata di rosa. Domenica 18 ottobre Celleno ospita “Cammina con noi”, l’iniziativa promossa dal Comune di Celleno e da Beatrice onlus, Associazione donne per la prevenzione dei tumori al seno, nell’ambito del mese dedicato alla prevenzione.

Un appuntamento che richiama l’attenzione su una malattia ancora molto diffusa. Secondo i dati AIRTUM 2026 riportati da Fondazione AIRC, in Italia circa 56 mila donne si ammalano ogni anno di tumore della mammella, la neoplasia più frequente nella popolazione femminile. I progressi della ricerca, delle cure e della diagnosi precoce hanno contribuito a migliorare le prospettive: la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è passata dal 78% del 1992 all’89,5%. Numeri che sottolineano il valore della ricerca e dell’informazione e l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla diagnosi precoce.

Il ritrovo è previsto dalle ore 15:30 in piazza della Repubblica, dove saranno consegnate le magliette. La partenza è fissata per le 16:30, lungo un percorso cittadino e rurale: un’occasione per condividere un pomeriggio all’aria aperta e dare voce, attraverso la partecipazione, a un tema che riguarda tutta la comunità.

Al termine della passeggiata, alle ore 18:30, sarà inaugurato il sistema di illuminazione della facciata della sede comunale, che si accenderà di rosa per il mese della prevenzione del tumore al seno. Un richiamo simbolico all’importanza di prendersi cura della propria salute e un messaggio di vicinanza alle donne che affrontano la malattia e alle loro famiglie.

«I numeri ci ricordano quanto il tumore al seno tocchi da vicino tante donne e tante famiglie. Come Comune vogliamo fare la nostra parte, dando spazio all’informazione e alle occasioni di sensibilizzazione – dichiara il sindaco di Celleno, Luca Beraldo –. Camminare insieme significa anche questo: sentirsi parte di una comunità che ascolta, sostiene e invita a prendersi cura della propria salute. La facciata del municipio illuminata di rosa sarà un segno di vicinanza alle donne che affrontano la malattia. Ringrazio l’associazione Beatrice onlus e tutte le persone che contribuiranno alla giornata e invito i cittadini a partecipare».

La quota di iscrizione e partecipazione è di 10 euro.

Informazioni: Rosella, 347 686 5348.

Fonte dei dati: Fondazione AIRC, campagna Nastro Rosa 2026, sezione “Il tumore al seno”, con riferimento ai dati AIRTUM 2026 per l’incidenza.