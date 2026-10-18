NewTuscia – TARQUINIA – Con gli amici della Polisportiva Montalto sono stato oggi a Tarquinia all’evento organizzato dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport, la cui sezione locale è guidata da Angelo Morgantini

Una bellissima serata con tanti ospiti, ben presentata dall’amico Fabrizio Ercolani; tra gli atleti, molti premi per la nostra Polisportiva.

Primo fra tutti, Il Presidente Massimo Maietto nominato “Ambasciatore dello sport/Atleta dell’anno 2026”

Un giusto riconoscimento per un uomo che ha fatto dello sport, del sociale e del volontariato uno stile di vita

Un lavoro e un impegno straordinari per la comunità di Montalto e Pescia che lo hanno visto ricoprire tanti ruoli nel corso di questi anni, tra cui quello di Presidente della Uisp Viterbo, di tesserato FIDAL e di Responsabile organizzativo del campionato nazionale Uisp di Corsa Campestre 2026

È bello vedere riconosciuto, anche al di fuori dal nostro paese, il merito di una persona che, per chi fa parte del mondo dello sport, è impossibile non ricordare come uno degli attori principali del nostro territorio degli ultimi 30 anni.

Una menzione speciale anche per Stefania Giannetti, che in qualità di Presidente Uisp Viterbo, ha ricevuto il meritatissimo riconoscimento per “la disponibilità ed il costante impegno per lo sport locale ed il sostegno alle associazioni”

E ancora, un altro riconoscimento al Maestro Mario Pezzola che ha ottenuto nel 2025 la medaglia d’argento ai World Master Games di Karate over 35 a Taipei

Credere nello sport, ed incentivarlo in tutte le sue forme, è un dovere e un mezzo attraverso cui promuovere e far crescere una comunità