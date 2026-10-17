NewTuscia – ASSISI – Proseguono gli appuntamenti della sesta edizione dello YogAssisi Festival, in scena sotto il fil rouge “Continua a sognare”, fino a domani (18 ottobre) a Palazzo Frumentario, nella città di Assisi.

Nella giornata di oggi (17 ottobre) mattinata dedicata ai workshop e pomeriggio che si aprirà con la masterclass a cura di Simona Datta Kaur & Chiara Sbicca Mulford, “Astrologia Evolutiva – Nettuno interiore, dissoluzione e rinascita nei sogni” (ore 14.30). A seguire, dalle 15.45 alle 16.45, workshop con Adele Marsiletti “Qi Gong – Sognare è soprattutto… svegliarsi”. Dalle 17.30 alle 20 altra masterclass con Marco Passavanti “Viniyoga – Il sogno e il sonno nelle tradizioni yogiche indiane”, mentre dalle 18 alle 19.30 spazio al workshop con Daniela D’Aurizio “Danzaterapia – Tu sei il tuo stesso sogno”. Dalle 21.30 alle 22.30 si conclude con la presentazione del libro “Ufficio di stregoneria” di Laverna Della P. Un’esperienza immersiva con meditazione con campane tibetane (Agnese Gentili), performance di danza (Daniela D’Aurizio) e recitazione (Valentina Turi & Carlo Carones, con GM Turi).

Domenica 18 ottobre si inizia alle 8 con il workshop con Cristiana Barchesi Chiccamyoga “Yoga Integrale – Le asana sognate”, dalle 9.30 alle 12 masterclass con Daya Singh “Sat Nam Rasayan – Il corpo dorme, la coscienza no: il potere del sogno lucido”. Si prosegue dalle 10 alle 11.30 con il workshop con Natasha Montefalchesi “Registri Akashici – I territori nascosti della coscienza: tra sogno, morte e vite passate”. Dalle 12.30 alle 13.30 workshop con Prem Siri Kaur “Costellazioni e Sistemica Familiare – Tu sei il sogno realizzato di tutti i tuoi antenati”. Chiusura e saluti finali del Festival dalle 16 alle 16.30.

YogAssisi Festival è organizzato da YogAssisi Ets, con il patrocinio del Comune di Assisi e di Aics – Ente di promozione sportiva e la collaborazione di Ubaldini Editore, RE Yoga ed Eventi Yoga.

Il programma completo comprende tre giorni di incontri, workshop e masterclass, eventi serali, un’area trattamenti individuali e un bazar aperto al pubblico.

Per informazioni e iscrizioni: https://yogassisi.it/corso/yogassisi-festival-2026/

Sito ufficiale: www.yogassisi.it

YogAssisi Festival