NewTuscia – ROMA – Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha rivolto un saluto in occasione della seconda edizione dell’iniziativa di aggiornamento multidisciplinare dedicata ai professionisti sanitari, organizzata da Pier Valerio Mari, presso la Sala Mechelli alla Pisana.

“Questo appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita professionale. I temi affrontati — dalle più recenti evidenze scientifiche sulla BPCO ( broncopneumopatia cronica ostruttiva) e sull’oncologia polmonare, al ruolo della medicina generale, fino alle innovazioni tecnologiche applicate alla pratica clinica — sono centrali per migliorare la qualità dell’assistenza e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei cittadini” – dichiara Aurigemma.

“La formazione continua e la collaborazione tra le diverse professionalità sanitarie – aggiunge – sono elementi fondamentali per tradurre i progressi della ricerca in percorsi di cura più appropriati e innovativi. Come istituzioni, dobbiamo sostenere una sanità capace di evolvere, valorizzando le competenze e promuovendo il dialogo tra specialisti, medici di medicina generale e servizi sanitari”.

«Ringrazio Pier Valerio Mari per l’organizzazione – conclude – e tutti i professionisti coinvolti per il contributo offerto. A loro rivolgo l’augurio di buon lavoro e di un confronto proficuo”.