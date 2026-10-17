NewTuscia – CIVITAVECCHIA – E’ di nuovo tempo di giocare per il Civitavecchia Rugby che dopo aver rinunciato al campionato di serie A ha deciso di ripartire dalla serie C con un progetto incentrato sui giovani. Domani alle 15.30 si giocherà la prima giornata che vedrà i biancorossi, inseriti nel girone Nord, ospitare gli Arieti Rugby Rieti. Una gara non semplice quella che attende i civitavecchiesi che dovranno subito adattarsi al nuovo campionato e si troveranno di fronte una squadra reduce da un ottimo periodo, ovviamente parlando della scorsa stagione. C’è molta attesa per vede all’opera i ragazzi del Crc che sono pronti ad un nuovo inizio.