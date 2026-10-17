NewTuscia – VITERBO – Tornano in campo le ragazze delle Terme Salus che, in questa domenica pomeriggio, ricevono al PalaMalè la visita della Luiss Roma in una sfida valida come seconda giornata di andata della stagione regolare per il campionato di serie B di basket femminile.

Un match non semplice per le biancoblù che, lasciato alle spalle l’ottimo esordio contro Stella Azzurra Roma, si troveranno davanti un’avversaria che, a sua volta, ha iniziato molto bene la propria stagione. La Luiss, infatti, ha debuttato superando per 68-44 l’Atletico San Lorenzo grazie ad una buona prestazione di squadra, condita da ben quattro giocatrici in doppia cifra e otto atlete diverse a referto. Un gruppo con buone individualità che rappresenterà certamente un test probante per le Terme Salus: “Dobbiamo tenere molto alta la concentrazione e fare tutto bene – commenta la coach Maria Chiara Scaramuccia – perché davanti avremo un’avversaria solida, con atlete esperte, una buona difesa e la voglia di imporre i propri ritmi di gioco. Le buone indicazioni emerse contro Stella Azzurra le dobbiamo confermare e anzi migliorare, abbiamo lavorato questa settimana per cercare di correggere quello che non era andato bene e per prepararci, sia fisicamente che tatticamente, alla gara che ci aspetta. La parola d’ordine sarà difendere con grande intensità, essere presenti a rimbalzo e cercare di aumentare i ritmi appena possibile. Il campionato è lungo ma vogliamo essere protagoniste e non possiamo lasciare per strada punti, soprattutto nelle partite casalinghe”.

In questi giorni la squadra si è allenata con grande impegno, qualche piccolo intoppo ha condizionato la marcia di avvicinamento al match di Elettra Paco e Giorgia Silvestri, rispettivamente alla prese con un fastidio all’adduttore e un problema al piede. Entrambe le giocatrici hanno però svolto la seduta di rifinitura del venerdì sera in gruppo e dovrebbero essere regolarmente a disposizione. Nelle dodici a referto previsto poi l’ingresso di Rihanna Gansou al posto di Adriana Georgieva.

La palla a due è in programma alle ore 18 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Lorenzo Ciaccioni di Campagnano di Roma (RM) e Andrea Leonetti di Manziana (RM). L’ingresso al PalaMalè sarà gratuito ma, per chi non potrà seguire dal vivo la partita, è prevista la diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale della società viterbese (Basket Ants).