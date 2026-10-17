Stefano Stefanini

NewTuscia – Il presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Massimo Mecarini, sarà ospite della puntata di questo fine settimana di “Fatti e Commenti”, con la regia di Marco Nicoletti e la collaborazione redazionale di Gaetano Alaimo.

Si parlerà del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, non soltanto in occasione del Trasporto del 3 settembre, ma nella dimensione associativa, solidaristica, di rapporto con il tessuto sociale, culturale e religioso della Città di Viterbo.

La trasmissione andrà in onda sulle frequenze 77 del Digitale Terrestre di TeleOrtel a partire da sabato sera e sarà visibile sul sito www.teleorte.it.

Link della trasmissione: https://youtu.be/C6gblj–56o

Su nostra sollecitazione Massimo Mecarini illustrerà l’attività del Sodalizio da lui presieduto, attività densa di iniziative benefiche e promozionali, che si articola tutto l’anno e non solo nei giorni del Trasporto.

Parleremo del particolare rapporto che lega i Facchini con la città di Viterbo, della evoluzione e partecipazione dei giovani al Sodalizio, a partire dai ragazzi mini-facchini che trasportano le Mini Macchine di Santa Rosa, costituendo il vivaio naturale per i nuovi facchini del Trasporto del 3 settembre.

Chiederemo a Mecarini di rievocare i ricordi piu’ significativi degli ultimi decenni del Trasporto, di eventi entrati nella storia, come il Trasporto straordinario alla presenza di Dan Giovanni Paolo II, per cui il presidente ci rivelerà un particolare e un ricordo particolarmente emozionante.

Su mia sollecitazione Massimo Mecarini ricorderà l’ultimo saluto che Viterbo ha tributato nell’ottobre 1981 a Luigi Petroselli.

Nel corteo funebre che ha attraversato il Centro Storico di Viterbo un giovanissimo facchino di Santa Rosa, Massimo, con suo padre e Nello Celestini ebbe Il privilegio di portare a spalla il feretro del viterbese Luigi Petroselli, amato sindaco di Roma.

Un cenno particolare andrà al riconoscimento UNESCO del Trasporto con le Macchine a Spalla, i viaggi con le Macchine di Pace nei teatri di guerra, Betlemme, Belgrado, Praga, Sarajevo.

Massimo Mecarini concluderà l’intervista con l’annuncio di un prossimo viaggio che il Sodalizio effettuerà in Messico, presso il Santuario dedicato a Santa Rosa da Viterbo realizzato nel 1752, in stile barocco, a Santiago de Queretaro, capitale dell’omonimo Stato del Centro America. Per il presidente si tratta di un ulteriore tassello della sempre più ampia conoscenza di Santa Rosa e di Viterbo in Italia e nel mondo.