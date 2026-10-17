NewTuscia – ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dei piani programmati di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito tre distinti interventi in diverse aree della Capitale.

Le attività, concentrate nelle principali piazze di spaccio romane, hanno consentito di sottoporre a sequestro diversi quantitativi di droga; il primo intervento è stato effettuato sul litorale romano, al Lido di Ostia, dove i militari della Compagnia Pronto Impiego hanno sottoposto a controllo un cittadino italiano trovato in possesso di modica quantità di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato e il soggetto è stato segnalato alla Prefettura di Roma per le violazioni amministrative connesse all’uso personale.

Il secondo intervento ha interessato il quartiere di Tor Bella Monaca, dove i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Roma hanno individuato un cittadino tunisino colto in flagranza mentre deteneva 11,12 grammi di crack e 6,81 grammi di cocaina.

La sostanza stupefacente, già ripartita in dosi e pronta per l’immissione sul mercato del piccolo spaccio, è stata posta sotto sequestro.

Infine, il terzo intervento è scattato nel quadrante della via Prenestina. Il comportamento sospetto di un cittadino italiano ha indotto i Baschi Verdi a eseguire un accertamento approfondito, che ha permesso di rinvenire e sequestrare 4,73 grammi di cocaina suddivisa in 8 dosi, unitamente a 140 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

L’attività svolta dai Reparti Pronto Impiego della Guardia di Finanza si inquadra nel costante presidio del territorio volto a contrastare i fenomeni di microspaccio nelle aree urbane.

L’azione dei militari mira a ridurre la disponibilità di sostanze stupefacenti su strada e a contrastare i canali di alimentazione del mercato illecito, a tutela della sicurezza pubblica e della salute dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce giovanili della popolazione.

L’intervento si colloca nelle linee d’azione del Corpo tese a rafforzare la sicurezza urbana, incrementare il presidio del territorio e contrastare i fenomeni di riciclaggio, in attuazione delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.O.S.P.) su indicazione del Prefetto di Roma.

Si precisa che i procedimenti penali versano attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagini sarà definitivamente accertata solo in caso di irrevocabile sentenza di condanna.

Comando Generale della Guardia di Finanza