Ultimo fine settimana a Gallese con due concerti d’eccezione: Laura Catrani e Claudio Astronio in Flowing Water, Evangelina Mascardi e Lincoln Almada in Un solo cammino

NewTuscia – GALLESE – Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, il Festival Marco Scacchi 2026 si prepara al fine settimana conclusivo con due concerti di respiro internazionale, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre, alle ore 18.00, nella Chiesa di Sant’Agostino a Gallese. Protagonisti saranno Laura Catrani e Claudio Astronio, con il progetto Flowing Water, ed Evangelina Mascardi e Lincoln Almada, con Un solo cammino: due proposte musicali che mettono in dialogo il repertorio antico con la contemporaneità e le tradizioni musicali dell’America Latina.

Il tema di questa edizione, Ascoltare il tempo, attraversa l’intero festival e invita a considerare la musica come un patrimonio vivo, capace di superare i confini tra epoche, culture e linguaggi. Un’opera può attraversare i secoli e tornare a parlare al presente attraverso la voce di un interprete, il suono di uno strumento e l’esperienza di chi ascolta. È in questa relazione tra memoria e contemporaneità che il Festival Marco Scacchi trova la propria identità, rinnovando l’interesse per la musica antica e aprendosi a nuove prospettive artistiche.

I primi due concerti, dedicati ai giovani interpreti e alla riscoperta del repertorio storico, si sono svolti con grande successo, confermando la qualità della proposta artistica e l’interesse del pubblico. Il programma prosegue ora con due appuntamenti che esplorano differenti possibilità di incontro tra tradizione musicale e creatività contemporanea.

Sabato 17 ottobre la voce di Laura Catrani e il clavicembalo e l’organo di Claudio Astronio saranno protagonisti di Flowing Water, un viaggio sonoro nel quale l’acqua diventa metafora del tempo, delle passioni umane e della trasformazione. Il programma attraversa epoche e linguaggi differenti: dalle intense pagine vocali di Barbara Strozzi e Henry Purcell al minimalismo di Philip Glass, dalle acrobazie al clavicembalo di Joseph-Nicolas-Pancrace Royer alle suggestioni contemporanee di Leonardo Marino, fino alla forza espressiva della canzone di Marianne Faithfull e Florence and the Machine.

Al centro del concerto si trova anche Flowing Water, composizione originale creata dagli stessi interpreti, nella quale voce, clavicembalo e organo confluiscono in un unico percorso sonoro. Il programma accosta linguaggi lontani senza cancellarne le differenze: la musica antica incontra il minimalismo, la ricerca contemporanea dialoga con il rock e la voce attraversa stili diversi, passando dalla tensione drammatica alla rarefazione sonora.

Domenica 18 ottobre, Il Festival si concluderà con Un solo cammino, progetto che riunisce la chitarrista barocca Evangelina Mascardi e l’arpista e percussionista paraguaiano Lincoln Almada. Il concerto racconta l’incontro tra culture e tradizioni musicali che, nel corso dei secoli, hanno contribuito a definire l’identità sonora dell’America Latina.

L’arpa, introdotta in Sud America dai Gesuiti nel XVI secolo, e la chitarra barocca del Seicento entrarono a far parte di un universo culturale nel quale le musiche delle corti europee si intrecciarono con le tradizioni dei popoli originari e con i ritmi africani portati nel continente attraverso la deportazione e la schiavitù. Le pagine del Códice Saldívar di Santiago de Murcia dialogheranno con le tradizioni musicali del Venezuela, del Paraguay, delle Ande, del Cile e dell’Argentina. Ne emergerà un percorso che racconta una storia fatta di contaminazioni, adattamenti e creatività, nella quale la musica diventa testimonianza delle trasformazioni culturali e della capacità delle comunità di reinventare le proprie tradizioni.

Laura Catrani è considerata una voce di riferimento per il repertorio cameristico, novecentesco e contemporaneo. Ha partecipato a numerose prime esecuzioni assolute presso importanti istituzioni musicali italiane, ma ha sviluppato anche progetti originali nel suo percorso di ricerca sulla vocalità contemporanea.

Musicista poliedrico, Claudio Astronio affianca l’attività di organista e clavicembalista a quella di direttore d’orchestra. Alla guida dell’ensemble Harmonices Mundi, su strumenti originali, si esibisce in prestigiose sale e festival internazionali. Ha collaborato con interpreti di primo piano della musica antica e le sue incisioni hanno ricevuto riconoscimenti da riviste specializzate. Alla ricerca sul repertorio storico affianca un interesse per il jazz e per il dialogo tra linguaggi musicali differenti.

Nata a Buenos Aires, Evangelina Mascardi si è formata presso la Schola Cantorum Basiliensis di Basilea. Nel corso della sua carriera ha collaborato per oltre un decennio con importanti interpreti e direttori, tra cui Jordi Savall, Marc Minkowski, Sir Simon Rattle e Sir John Eliot Gardiner, partecipando alla realizzazione di oltre quaranta album.

Lincoln Almada intreccia nelle sue interpretazioni le tecniche storiche dell’arpa paraguaiana ai ritmi delle tradizioni guaraní, llanera e afro-latina. Attivo sulla scena internazionale, si esibisce regolarmente in Europa e svolge attività didattica attraverso corsi di perfezionamento.