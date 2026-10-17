Accompagnare la crescita dei figli nell’era contemporanea

NewTuscia – CORCIANO – Sarà l’asilo nido La Mongolfiera di Chiugiana a ospitare “Essere genitori oggi”, ciclo di workshop, promosso dal Comune di Corciano, a cura della pedagogista e consulente familiare Francesca Di Silvio con l’intento di offrire alle famiglie strumenti pratici per accompagnare la crescita dei propri figli nell’era contemporanea.

Tre gli incontri, tutti a ingresso libero: il 20 ottobre “Il bambino è competente – Essere guida genitoriale oggi”, il 3 novembre “Autostima attraverso le parole – «Come stai? Io sono qui!»”, il 24 novembre: La rivincita dell’erba voglio! – Il linguaggio che permette di conoscersi”.

A sottolineare l’importanza di questa offerta formativa ed educativa per le famiglie del territorio è la vicesindaco con delega alla Pubblica istruzione e politiche per l’infanzia Sara Motti: «Investire sul supporto alla genitorialità significa rafforzare l’intero tessuto sociale della nostra comunità. Con questo ciclo di incontri, vogliamo offrire alle famiglie luoghi d’ascolto protetti e strumenti concreti per affrontare le sfide educative quotidiane. Essere genitori oggi richiede consapevolezza e dialogo, e il Comune di Corciano conferma il proprio impegno nel camminare al fianco dei genitori, partendo dai servizi per la prima infanzia come il nostro nido La Mongolfiera».

Per partecipare ai workshop basta iscriversi al seguente link: https://forms.gle/K1Xo9NuHSATCRhVN9

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it

Comune di Corciano