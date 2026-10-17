Lo spettacolo in cartellone per la stagione Tourné, in scena il 23 e il 24 gennaio al Teatro Lyrick di Assisi

NewTuscia – ASSISI – Doppia data ad Assisi per “Bello di mamma!”, la nuova versione dello spettacolo di Enrico Brignano che andrà in scena il 23 e il 24 gennaio alle 21, nell’ambito della stagione Tournè. Un appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi.

Al centro di “Bello di mamma!” (scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti) c’è un’idea semplice e potente: in un mondo che cambia velocemente, pieno di contraddizioni e richieste continue, tutti – prima o poi – sentono il bisogno di tornare a quell’abbraccio ancestrale che da bambini faceva sentire al sicuro. Il punto di partenza è l’immagine universale dell’infanzia: la voce della madre che risolveva le paure, una tazza di cioccolata, i cartoni animati, una coperta che scaldava gambe e cuore. Quel “bello di mamma” che proteggeva o, quando necessario, rimetteva in riga.

Da qui Brignano costruisce un’osservazione più ampia sul presente: un’epoca in cui notizie allarmanti, tecnologia onnipresente e ritmi accelerati convivono con la nostalgia di quando tutto sembrava più chiaro. Le provocazioni globali – dalle guerre all’Intelligenza Artificiale, dall’inclusione che a volte divide alle contraddizioni della transizione ecologica – diventano materiale comico e insieme terreno di riflessione.

Ma la vera sfida è trovare un antidoto: recuperare un equilibrio emotivo in mezzo alla confusione. Ed è qui che entra in scena il linguaggio più autentico di Brignano: una risata che può essere beffarda o benevola, ironica o malinconica, ma sempre sincera e capace di rimettere ordine nel caos contemporaneo

“Bello di mamma!” è dunque un ritorno alle origini del one man show e, insieme, un passo avanti nella narrazione dell’attore: un racconto personale che diventa collettivo e che parla al pubblico attraverso emozioni condivise, fragilità riconoscibili e un umorismo che non rinuncia alla tenerezza. Ad accompagnare Brignano in “Bello di mamma!” ci saranno inoltre un maestro d’orchestra e 4 coristi. Le musiche dello spettacolo sono curate da Andrea Perrozzi, scene di Marco Calzavara, disegno luci di Marco Lucarelli. Per i costumi si ringraziano Paolo Marcati e la sartoria D’Inzillo Sweet Mode.

Annunci stagione 2026/2027: il 10 novembre “TuttoBrunori, canzoni e monologhi” di Dario Brunori al Teatro Lyrick di Assisi, il 15 novembre “Tribute to Hans Zimmer” dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno al Teatro Lyrick di Assisi, il 3 dicembre “Legend The Show in Orchestra – Michael Jackson tribute experience” con Wendel Gama e Jennifer Batten al Teatro Lyrick di Assisi, l’8 dicembre “Benvenuto nell’AI!” con Alessandro Cattelan al Teatro Lyrick di Assisi, il 14 dicembre “Per essere buoni genitori” con Osvaldo Poli al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, il 20 dicembre “Alla scoperta di Morricone” dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno al Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto, il 5 febbraio AbbaDream tribute al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, il 6 febbraio “Back to Hawkins. Stranger Things Tribute” al Teatro Lyrick di Assisi, il 24 febbraio concerto dei Dire Straits Reload al Teatro Lyrick di Assisi, il 25 febbraio “Flamingo” con Luca Ravenna al Teatro Lyrick di Assisi e “Alla ricerca delle felicità” con Umberto Galimberti al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, il 4 marzo Canto Libero, omaggio alla storica accoppiata Mogol-Battisti, al Teatro Lyrick di Assisi, il 17 aprile “Live Teatri 2026” di Francesco Renga al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto.

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