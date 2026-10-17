NewTuscia – ROMA- “L’accordo raggiunto a Bruxelles sul decreto Bollette è un risultato importante che va incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese italiane, alle prese con il peso dei costi energetici. Intervenire sul prezzo del gas utilizzato per produrre elettricità significa agire su una delle principali componenti che determinano il costo delle bollette nel nostro Paese, con effetti positivi sul mercato elettrico e benefici per i consumatori. È una misura concreta che risponde alla necessità di dare sollievo a cittadini e attività produttive. E’ il frutto di un lavoro costante portato avanti dal governo, con il ministro Pichetto Fratin in prima linea nel condurre un confronto con gli interlocutori europei, con serietà e determinazione. L’Italia conferma così il suo dialogo efficace con l’Ue, per realizzare iniziative che aiutino ad affrontare la difficile congiuntura economica”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Francesco Battistoni, componente della commissione ambiente della Camera.