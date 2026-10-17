NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Lo scrittore orvietano Andrea Laprovitera inaugurerà ufficialmente Martedì 27 Ottobre la prima edizione del corso di scrittura creativa promosso dalla Biblioteca Comunale e dal Comune di Acquapendente. Alle ore 16.30 il narratore per ragazzi e per adulti parlerà anche del suo best-seller undici metri nato dall’esperienza diretta di calcio giovanile e da uno sguardo attento alle dinamiche educative e relazionali.

Come sottolinea la recensione della casa editrice Nulla Die, “Undici metri è la distanza che separa il dischetto del rigore dalla porta. Pochi passi, ma dentro quello spazio minimo si concentra tutto: la paura di sbagliare, il desiderio di riuscire, lo sguardo degli altri. La Folgore è una squadra di calcio giovanile di provincia. Ragazzi diversi per carattere e fragilità, uniti da un campo e da una voce che li osserva e li accompagna: quella del loro allenatore. È lui a raccontare partite, allenamenti, tensioni, esclusioni e piccole vittorie che non finiscono sul tabellone. Senza retorica né facili consolazioni, Undici metri è un romanzo sul crescere, sullo stare insieme, sull’imparare a perdere e a resistere. Un libro che usa il calcio come lingua per parlare di educazione sentimentale, sogni e limiti. Perché, a volte, basta un pallone per dire molto più di quanto sembri”.