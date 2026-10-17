NewTuscia – ROMA – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, verso Roma.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ceprano, seguire le indicazioni per SS6 Casilina percorrendo via Caragno, via Sterpara, via Variante Casilina verso Roma/Ceccano, SR637, SR156 dei Monti Lepini e rientrare in A1 alla stazione di Frosinone, verso Roma.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.