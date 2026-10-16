Necessità irrimandabile di sicurezza urbana, di maggiore presidio e presenza delle Forze dell’Ordine

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Ieri giovedi 15 ottobre, intorno alle ore 20, un uomo in stato di evidente alterazione, seminudo, imbracciando un segnale stradale, ha minacciato ripetutamente i conducenti delle auto dei viaggiatori pendolari che percorrevano la strada di collegamento tra il parcheggio di interscambio ferroviario di Molegnano e la provinciale.

Sembrerebbe che il malcapitato, prima dell’aggressione sul ponte che oltrepassa la sede ferroviaria, abbia anche danneggiato alcuni videoterminali ubicati nel fabbricato della stazione ferroviaria di Orte.

Prima dell’intervento dei Carabinieri i pendolari bloccati in strada hanno tentato di fermare e dissuadere il soggetto, poi assicurato alle forze dell’Ordine accorse tempestivamente sul posto.

Siamo di fronte ad un evento di per se’ indicativo di una innegabile esigenza di maggiore cura di sicurezza urbana e di prevenzione di reati e, in generale, di eventi di pericolo.

Non vorremmo essere retorici nell’evidenziare come la citta’ di Orte, servita da una stazione ferroviaria e da un casello autostradale di primaria importanza, crocevia viario di itinerari nazionali e di intenso pendolarismo, ha un’innegabile necessita’ di una presenza piu’ marcata di forze dell’Ordine, a partire dalla regolazione del traffico, intensissimo nelle ore degli spostamenti di pendolari provenienti dai vari centri della provincia e in coincidenza con gli spostamenti scolastici.

Ci risulta che il numero delle Forze dell’Ordine, Polizia Locale, Carabinieri e Polizia Ferroviaria presenti in citta’ non sia stata minimamente potenziata negli ultimi anni, evidentemente confidando nell’azione deterrente delle telecamere e nei passaggi estenporanei delle pattuglie, spesso impegnate su vari fronti di intervento e negli incidenti su strada.

I cittadini attendono da tempo un potenziamento della presenza delle Forze dell’Ordine, di una presenza continua.

Vedere concretamente uomini e donne in divisa che presenziano continuativamente e con discrezione strade, piazze, parcheggi, edifici pubblici e condomini, la gran parte del territorio comunale, costituisce un presupposto irrinunciabile di prevenzione di reati, come di condotte scorrette su strada, ad esempio rumori molesti di moto e veicoli lanciati spesso a velocita’ eccessive su tratti urbani frequentati da pedoni.

Occorre quindi intensificare la presenza delle forze dell’Ordine in citta’, con intelligenti e razionali forme di coordinamento e collaborazione tra i Corpi di Polizia presenti in citta’.

I cittadini e i fruitori delle stazioni ferroviaria e autostradale ne guadagnerebbero in termini di sicurezza e serenita’.

Se necessario si chieda ufficialmente al Questore e al Prefetto provvedimenti che restituiscano sicurezza e tranquilita’ urbana ai cittadini, come presupposto di miglioramento della qualita’ della vita di tutti.