NewTuscia – ROMA – “Ancora una giornata di mobilitazione studentesca contrassegnata da tensioni, violenza, e messaggi gravissimi contro le istituzioni. Solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro Antonio Tajani e a tutti gli altri esponenti del mondo politico resi oggetto delle ben note simbologie intimidatorie in queste manifestazioni dai toni inaccettabili. Solidarietà anche alle Forze dell’Ordine che si sono trovate di nuovo a operare in un contesto difficile. Nessuno nega alle generazioni più giovani il diritto di esprimersi, ma quella cui abbiamo assistito è purtroppo l’ennesima prova di una deriva del tutto estranea alla libertà di rivendicare le proprie istanze”. Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni