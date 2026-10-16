NewTuscia – VITERBO – Il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, rivolge un ringraziamento al segretario generale Francesco Loricchio, che dal 2018 ricopre l’incarico presso l’ente e che dal prossimo 1° novembre assumerà il ruolo di segretario generale del comune di Latina.

“Desidero ringraziare Francesco Loricchio, a nome mio, dei consiglieri provinciali e di tutti i sindaci del territorio, per il lavoro svolto in questi otto anni alla guida della segreteria generale della Provincia di Viterbo – dichiara il presidente Alessandro Romoli –. In questo lungo percorso abbiamo avuto modo di apprezzarne le qualità professionali e umane, la competenza e la disponibilità dimostrate nei rapporti con gli amministratori e con gli uffici. A Francesco rivolgo i migliori auguri per il nuovo incarico a Latina, certo che saprà mettere la propria esperienza al servizio di questa nuova realtà amministrativa”.

Il presidente Romoli provvederà, nel più breve tempo possibile, a individuare e nominare il nuovo segretario generale della Provincia di Viterbo.

Provincia di Viterbo