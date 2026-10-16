NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli interventi di asfaltatura sulle strade cittadine. Già dai prossimi giorni, salvo imprevisti legati in particolar modo alle condizioni atmosferiche, avranno inizio nuovi interventi. A essere interessate saranno numerose strade cittadine, tra cui la circonvallazione Almirante, strada Teverina, via Garbini, strada Castiglione, viale R. Capocci, via Vico Squarano, strada Ponte Sodo, piazza Atleti d’Italia, strada Bagni e via Falcone e Borsellino. I lavori procederanno per fasi e interesseranno i tratti ammalorati delle suddette strade. Nei limiti del possibile saranno evitate interruzioni del traffico. La circolazione veicolare verrà gestita con il restringimento di carreggiata e senso unico alternato.

“Prosegue il piano asfalti dell’amministrazione comunale, uno dei principali impegni del programma di governo, avviato fin dal nostro insediamento – afferma la sindaca Chiara Frontini -. Un investimento iniziato con il primo intervento in largo Marconi, a fine 2022, e che tuttora prosegue ininterrottamente. Continuiamo a investire risorse e a pianificare interventi mirati per garantire una viabilità sicura sulle nostre strade, sia sulle arterie viarie principali, sia nei quartieri”.

“La settimana prossima inizia una fase determinante relativamente al tema asfaltature – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris – che ci farà notevolmente avvicinare a quell’obiettivo, “buche zero”, da sempre auspicato. Obiettivo che con oltre 400 km di strade comunali non è affatto facile da raggiungere. Questa amministrazione intende però investire altri 2 milioni di euro, da destinare in modo particolare alla viabilità principale cittadina: sia quella che circonda le mura, come viale R. Capocci e via Vico Squarano, sia quella più esterna, come via Garbini. Strada Bagni è un’altra delle strade che, seppur a tratti, sarà oggetto di intervento – aggiunge l’assessore Floris – così come parte della circonvallazione Almirante, nel tratto che va verso l’uscita Ellera. I singoli interventi verranno comunicati con qualche giorno di anticipo in modo da fornire aggiornamenti sulle tempistiche dei vari cantieri e arrecare, pertanto, il minor disagio possibile alla cittadinanza”.