Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Domani sabato 17 ottobre alle ore 17 la libreria “Il Gorilla e l’Alligatore” di Orte Petignano Borgo San Lorenzo, ospitera’ la scrittrice Angela Bubba che presentera’ il suo ultimo romanzo, pubblicato da Ponte alle Grazie, intitolato “Il ragazzo di Assisi”.

Stefania Cima, proprietaria e animatrice della libreria, e’ lieta di ospitare lo scrittore e poeta Giorgio Ghiotti che moderera’ l’evento culturale.

In un Medioevo specchio del presente, Francesco d’Assisi verra’ descritto in modo esclusivo e inedito.

Ottocento anni dopo la sua morte, Francesco d’Assisi torna al centro della scena. Ma il Francesco che i lettori troveranno nelle pagine di questo libro indefinibile non è l’icona addomesticata della devozione.

È un giovane non allineato, un rivoluzionario persino, che diserta le aspettative del padre, del ceto cui appartiene, della società, una figura di profonda rilevanza politica e culturale oltre che religiosa.

Nella sua breve e intensa parabola di vita, Francesco individua e tenta di sciogliere nodi che sono ancora i nostri: il rapporto ferito con la natura, il mito della crescita infinita e la povertà come scelta radicale, il fallimento giovanile, la crisi della figura paterna, il ruolo del femminile e il rapporto tra i generi, lo scontro tra generazioni, la creatività come senso e metafora dello stare al mondo.

Un libro indefinibile, perché a tenere insieme la storia della gioventù di Francesco e dell’amicizia con Chiara, saranno le riflessioni sull’attualità del «ragazzo di Assisi», con l’intervento di coprotagonisti inattesi, come Patti Smith, Giorgio De Chirico, Muhammad Yunus.

Una voce narrante d’eccezione, che Angela Bubba gestisce con naturale virtuosismo: l’angelo custode di Francesco, che può raccontarcene i segreti ma anche, per primo, come noi leggendo ottocento anni dopo, rimanere di continuo sorpreso dalla sua intelligenza, dalla sua dolcezza, dal suo coraggio, dalla sua lungimiranza.

La scrittrice Angela Bubba è nata nel 1989 a Catanzaro. Col suo primo romanzo, La casa (Elliot, 2009), è entrata nella rosa di dodici del Premio Strega.

La sua prima opera saggistica, Elsa Morante madre e fanciullo (Carabba,2016), ha vinto il Premio Morante per la critica.

Per Bompiani ha pubblicato MaliNati (2012), Via degli Angeli (con Giorgio Ghiotti, 2016) e Preghiera d’acciaio (2017).

Suoi scritti sono apparsi su «Nazione Indiana» e «Nuovi Argomenti». Vive a Roma, dove si occupa anche di ricerca nel campo dell’italianistica.