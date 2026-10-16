NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo.

Le Riserve Naturali Selva del Lamone (Comune di Farnese) e Monte Rufeno (Comune di Acquapendente) hanno un nuovo Direttore. Il Presidente della Regione Lazio con proprio Decreto ha nominato il Dottor Eugenio Monaco già Direttore del Parco dei Monti Cimini. Durante la cerimonia di accoglienza nella zona verde antistante la propria area protetta il Sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci ha sottolineato come “desidero rivolgere a Eugenio un sincero ringraziamento per aver accettato questo incarico, con l’augurio di buon lavoro e di un proficuo percorso alla guida di un patrimonio naturalistico di straordinario valore, che rappresenta una risorsa fondamentale per Farnese e per l’intera comunità”. Ad Acquapendente la Sindaca Alessandra Terrosi e l’Assessore all’Ambiente ed alla Frazione di Trevinano Glauco Clementucci che “dopo due anni e 4 mesi di vacanza la Regione ha nominato il dott. Monaco che è già direttore dell’Ente Parco dei Monti Cimini e neo nominato anche a dirigere la Riserva Naturale Salva del Lamone. Un incarico sfidante che il dott. Monaco ha accettato, cosa per la quale lo ringraziamo. L’impressione che abbiamo ricavato è quella di un professionista serio e fattivo con l’obiettivo di portare la propria esperienza al servizio di una area protetta importante per la comunità aquesiana e per la intera comunità dei parchi e delle riserve regionali. Esprimiamo l’augurio di buon lavoro al neo Direttore certi di instaurare con lui una proficua collaborazione”.