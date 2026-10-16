NewTuscia – ROMA – In occasione della ricorrenza di San Luca evangelista, patrono degli artisti, domenica 18 ottobre 2026, alle ore 17.30, l’Accademia Nazionale di San Luca ETS ospita nella chiesa di San Luca e Martina il concerto Musica sacra al tempo di Pietro da Cortona, realizzato in collaborazione con la Fondazione Flavio Vespasiano nell’ambito della XVIII edizione del Reate Festival.
Tra le più importanti testimonianze del Barocco romano, la chiesa dei Santi Luca e Martina fu realizzata a partire dal 1634 su progetto di Pietro da Cortona (1596-1669), all’epoca Principe dell’Accademia Nazionale di San Luca.
Il concerto si propone di rievocare l’ambiente musicale dell’epoca di Pietro da Cortona, attraverso l’esecuzione di brani del repertorio sacro che accompagnavano le funzioni liturgiche nella Roma e nella Firenze del Seicento, città nelle quali il grande architetto e pittore svolse prevalentemente la propria attività.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
PROGRAMMA
Paolo Quagliati (ca. 1555 – 1628)
Toccata dell’ottavo tuono e canzona ottava
da Ricercate, et canzone per sonare e cantare… libro primo a quattro voci
Francesca Caccini (1587 – 1641 ca.)
Laudate Dominum in sanctis eius
da Il primo libro delle musiche
Virgilio Mazzocchi (1597 – 1646)
Fin dal Monte Sion
Giacomo Carissimi (1605 – 1674)
O dulcissimum Mariae nomen
Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)
Bergamasca
da Fiori musicali
Luigi Rossi (1597 – 1653)
O amantissime Jesu
Francesca Caccini
Maria dolce Maria
da Il primo libro delle musiche
Giacomo Carissimi
Exulta, gaude filia Sion
Bernardo Pasquini (1637 – 1710)
Partite diverse di Follia
Gregorio Allegri (1582 – 1652)
Praesta quaesumus
Giacomo Carissimi
Nigra sum sed formosa
Giovanni Giacomo Branco (fl. inizio sec. XVII)
Veni electa mea
Maddalena De Biasi soprano
Emma Alessi Innocenti mezzosoprano
Alessandro Alonzi organo