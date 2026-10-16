NewTuscia – ROMA – “È sacrosanta la richiesta di convocazione urgente della Commissione Trasparenza da parte delle opposizioni nel Consiglio regionale del Lazio a proposito degli 82 milioni di euro dei contribuenti che la Regione deve pagare al Gruppo San Raffaele della famiglia Angelucci.

Quando la vicenda era diventata pubblica, avevo immediatamente chiesto chiarimenti al Presidente Rocca a proposito di un risarcimento enorme, soprattutto se rapportato alle difficoltà quotidiane della sanità laziale, denunciando i precedenti rapporti professionali di Rocca con Antonio Angelucci e la Fondazione San Raffaele. Ieri si è tenuta la Commissione Bilancio e il Consiglio regionale non ha avuto i chiarimenti necessari.

Ma c’è di più: lo stesso coordinatore dell’Avvocatura regionale ha espresso dubbi sul conteggio del risarcimento, sconsigliando alla Regione di procedere con il pagamento. Parliamo di decine di milioni di euro dei cittadini, mentre gli stessi attendono mesi per una visita o un esame e il personale sanitario continua a lavorare in condizioni drammatiche. Decine di milioni di euro che potrebbero essere preziosi per la sanità pubblica e invece vengono dirottati a quella privata, contro il parere dell’Avvocatura, guarda caso a un gruppo guidato da un parlamentare di centrodestra.

La Giunta Rocca ha il dovere di motivare le sue scelte, non possiamo accettare silenzi imbarazzati e imbarazzanti”. Lo scrive in una nota la deputata laziale del Movimento 5 Stelle Ilaria Fontana, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera.