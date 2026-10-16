NewTuscia – VITERBO – Fiamme divampate in un appartamento all’ultimo piano a Pianoscarano nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì16 ottobre. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare l’intero stabile situato in via Sant’Andrea, ma sembrerebbe che nessunapersona sia rimasta ferita.

Le cause sono ancora al vaglio, ma stando alle prime ipotesi il rogo potrebbe essere divampato da una caldaia. Alcune persone avrebbero sentito un boato prima dell’incendio, poi le fiamme da cui si è alzata una colonna di fumo nero visibile anche a parecchia distanza.

Sul posto presenti anche i sanitari del 118, in via precauzionale, e gli agenti di polizia.