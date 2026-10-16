di Gaetano Alaimo
NewTuscia – VITERBO – Un devastante incendio è divampato nel tardo pomerigio di oggi nel cuore del centro storico di Viterbo, distruggendo un appartamento situato al terzo e ultimo piano di una palazzina in via Sant’Andrea, nel quartiere di Pianoscarano.
Le fiamme altissime e una densa colonna di fumo nero, visibile da grande distanza, hanno gettato nel panico l’intero quartiere. L’allarme è scattato intorno alle 19:30, quando alcuni residenti hanno riferito di aver udito un forte boato prima che il rogo si propagasse rapidamente all’interno dell’abitazione.
Sul posto è accorso un massiccio dispiegamento di forze: circa quindici vigili del fuoco con due squadre (dalla sede centrale di Viterbo e dal distaccamento di Gradoli), supportati da un’autoscala e un’autobotte. A causa della conformazione dei vicoli storici, i pompieri hanno dovuto impiegare anche mezzi più piccoli per raggiungere lo stabile.
Le cause esatte del disastro restano al vaglio degli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco e della polizia. Tra le prime ipotesi formulate dagli inquirenti, supportate anche dalle testimonianze sul boato iniziale, si valuta con particolare attenzione il malfunzionamento della caldaia dell’appartamento.