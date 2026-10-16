di Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Un devastante incendio è divampato nel tardo pomerigio di oggi nel cuore del centro storico di Viterbo, distruggendo un appartamento situato al terzo e ultimo piano di una palazzina in via Sant’Andrea, nel quartiere di Pianoscarano.

Le fiamme altissime e una densa colonna di fumo nero, visibile da grande distanza, hanno gettato nel panico l’intero quartiere. L’allarme è scattato intorno alle 19:30, quando alcuni residenti hanno riferito di aver udito un forte boato prima che il rogo si propagasse rapidamente all’interno dell’abitazione.

Sul posto è accorso un massiccio dispiegamento di forze: circa quindici vigili del fuoco con due squadre (dalla sede centrale di Viterbo e dal distaccamento di Gradoli), supportati da un’autoscala e un’autobotte. A causa della conformazione dei vicoli storici, i pompieri hanno dovuto impiegare anche mezzi più piccoli per raggiungere lo stabile.

Per ragioni di sicurezza, l’intero palazzo composto da nove unità abitative è stato immediatamente evacuato dalle forze dell’ordine e l’erogazione dell’energia elettrica è stata temporaneamente sospesa nella zona. Presenti sul posto anche gli agenti di Polizia e i sanitari del 118.



Fortunatamente non si registrano feriti tra gli inquilini. La proprietaria dell’appartamento interessato si trovava già in strada al momento dell’arrivo dei soccorritori. Tuttavia, durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i resti senza vita del cane della donna , rimasto intrappolato all’interno della casa divorata dalle fiamme.

I pompieri sono riusciti a contenere il rogo evitando che si estendesse agli appartamenti vicini, ma l’edificio ha riportato danni strutturali importanti al solaio e al tetto di copertura . Alcuni elementi della struttura sono crollati in strada, costringendo le autorità a valutare l’interdizione del traffico pedonale su via dei Giardini per il rischio di ulteriori cedimenti. I residenti sono attualmente sfollati in attesa delle verifiche di stabilità sul fabbricato.