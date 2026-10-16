NewTuscia – ROMA – Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano pochi giorni al debutto del Festival della Cucina Italiana in Svizzera, il progetto ideato e organizzato da Carla Botta, giornalista, imprenditrice e fondatrice di Carbot Communication, che dal 26 ottobre al 4 novembre porterà la cultura gastronomica italiana in dieci appuntamenti distribuiti tra Zurigo, Neuchâtel, Ginevra, Losanna, Aarau, Berna, Immensee, Basilea e Lugano.

Un itinerario che mette al centro la cucina italiana come espressione di identità, competenze, territori e capacità imprenditoriale. Chef, pizzaioli e professionisti della ristorazione italiana e svizzera si incontreranno nelle cucine e nelle sale dei ristoranti coinvolti, dando vita a serate a più mani in cui tradizione e contemporaneità, alta cucina e arte bianca dialogheranno attraverso menu e interpretazioni differenti. «Con il Festival creeremo occasioni concrete di incontro tra professionisti, imprese e territori, facendo della gastronomia un ponte tra Italia e Svizzera – dichiara Carla Botta –. La cucina italiana è cultura, competenza e capacità imprenditoriale: portarla oltre confine significa valorizzare chi ogni giorno contribuisce alla sua crescita e rafforzare il dialogo con i mercati internazionali. La collaborazione con chef, pizzaioli, aziende e istituzioni è il cuore di questo progetto».

Il Festival si inserisce, inoltre, nel quadro della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, valorizzando il patrimonio gastronomico nazionale come strumento di relazione culturale e promozione internazionale. Non soltanto una successione di appuntamenti gastronomici, dunque, ma un progetto che punta a rafforzare il legame tra Italia e Svizzera, valorizzando le professionalità, le imprese e le eccellenze che contribuiscono a portare la cucina italiana oltre i confini nazionali.

A Zurigo il talk inaugurale sul Made in Italy

L’apertura ufficiale è in programma il 26 ottobre a Zurigo con un talk moderato dalla giornalista Sofia Petti (Corriere della Sera / L’Espresso), dedicato al ruolo della gastronomia nella promozione del Made in Italy e nelle relazioni internazionali.

Interverranno: Giacomo Giovanardi (Camera di Commercio Italiana in Svizzera – Settore Agroalimentare); Samuele Porsia (direttore ICE Berna); Luciano Pignataro (giornalista); Gianluca Pellegrino (Vesuvius); Ciro Cristiano (Baldoria Madrid); Luigi Guarnaccia (Luigia Svizzera).

Dieci serate, un viaggio nel gusto italiano

Il programma si sviluppa attraverso dieci titoli, ciascuno legato a una tappa e a un incontro tra chef ospiti e professionisti resident.

Lunedì 26 ottobre – Zurigo | Incontro di Gusto

Al ristorante Da Noi, la serata inaugurale vedrà protagonisti lo chef Luca Marchini (1 stella Michelin, ristorante L’Erba del Re, Modena) e Paolo Surace (Segretario generale AVPN, 2 Spicchi Gambero Rosso, Pizzerie Eccellenti 50 Top Pizza Italia, pizzeria Mattozzi 1833). Ad accoglierli saranno i resident Elpidio Di Serio e Vincenzo Miele.

Martedì 27 ottobre – Neuchâtel | Squadra di gusto

Alla Pizzeria Vesuvius Taste Experience, il confronto tra cucina e pizza coinvolgerà Pasquale e Gaetano Torrente (Ambasciatori internazionali della Colatura di Alici di Cetara; ristorante Al Convento, Cetara, consigliato dalle principali guide gastronomiche, con riconoscimento Bib Gourmand Michelin e segnalazioni Gambero Rosso) e Ciro Cristiano (ristorante Baldoria, Madrid, 2° posto nella classifica 50 Top Pizza Europa 2026, 8° posto nella 50 Top Pizza World 2026, Migliore Pizzeria in Europa 2026). In squadra con loro i resident Roberto Gagliano e Giuseppe Folgore.

Mercoledì 28 ottobre – Ginevra | Giri di gusto

Il ristorante Luigia ospiterà Michelina Fischetti (1 stella Michelin, ristorante Oasis Sapori Antichi, Vallesaccarda, Avellino) e il pizzaiolo Ciro Salvo (3 Spicchi Gambero Rosso; pizzeria 50 Kalò, Napoli e Londra; 5° posto 50 Top Pizza Italia 2026, 23° posto 50 Top Pizza World 2026, 4° posto 50 Top Pizza Europa 2026, riconoscimento Best Friend Food 2026). A completare la formazione saranno i resident Gennaro Guadagno e Vincenzo Triggiano.

Giovedì 29 ottobre – Losanna | Terre di gusto

Da Sofia Cucina D’Amore arriveranno Simone Testa (ristorante Punto Nave, Monteruscello, riconosciuto da 50 Top per la ristorazione di pesce) e Peppe Cutraro (vincitore del Campionato Mondiale Pizza DOC 2025, Catena Peppe’s, Parigi). Con loro i resident Diego Navas e Alessandro Luchetta.

Venerdì 30 ottobre – Aarau | Rotta del gusto

Il Ristorante Nonna – Pizzeria Ninni accoglierà Francesco Franzese (1 stella Michelin, già chef del Rear a Nola e oggi executive chef di Le Sensya, presso l’hotel cinque stelle The View di Agadir, Marocco) e Raffaele Bonetta (3 Spicchi Gambero Rosso; Raf Bonetta Pizzeria, Napoli; 26° posto 50 Top Pizza Italia 2026 e 68° posto 50 Top Pizza World 2026). La squadra resident sarà composta da Francesco Carvisiglia e Ilario Ninni.

Sabato 31 ottobre – Berna | Gusto condiviso

Al ristorante Dolce Vita, lo chef Riccardo Sculli (1 stella Michelin, ristorante Gambero Rosso, Marina di Gioiosa Ionica, Reggio Calabria) sarà affiancato da Emanuele Riemma (pizza chef e consulente). In cucina anche i resident Emmanuele Guarino e Giuseppe Pellegrino.

Domenica 1 novembre – Immensee | Poker di gusto

Al ristorante Seerestaurant Schlüssel Da Andrea si incontreranno Silvia Baracchi (1 stella Michelin, ristorante Il Falconiere, Cortona, Arezzo) e il pizzaiolo Denis Lovatel (2 Spicchi Gambero Rosso, ideatore della Pizza di Montagna; Denis Pizzeria, Milano tra le Pizzerie Eccellenti 50 Top Pizza Italia 2026). Con loro i resident Andrea Spitaleri e Carmen Bulla.

Lunedì 2 novembre – Basilea | Insieme nel gusto

La Trattoria Aroma farà da cornice all’incontro con Lino Scarallo (1 stella Michelin, ristorante pizzeria Palazzo Petrucci, Napoli) e Davide Ruotolo (ristorante pizzeria Palazzo Petrucci, Napoli, 3° posto 50 Top Pizza Italia 2026 e 12° posto 50 Top Pizza World 2026). Ad affiancarli saranno i resident Mauro D’Orazio e Stefano Giovannini.

Martedì 3 novembre – Lugano | Scena di gusto

Al ristorante Acqua & Farina, spazio a Domenico Iavarone (2 stelle Michelin, ristorante Zest, Sorrento) e Mario Cipriano (3 Spicchi Gambero Rosso, pizzeria Cipriano, Firenze). La squadra resident sarà composta da Davide Bacio e Castrese Mallardo.

Mercoledì 4 novembre – Lugano | Linguaggio di gusto

La chiusura del Festival è affidata al ristorante Federale 1855, con Mariangela Susigan (1 stella Michelin, ristorante La Gardenia, Torino) e Pierdaniele Seu (3 Spicchi Gambero Rosso, pizzeria Seu Pizza Illuminati, Roma, 2° posto 50 Top Pizza Italia 2026 e 4° posto 50 Top Pizza World 2026). Con loro i resident Arturo Fragnito e Rocco Gentilesca.

Una rete di istituzioni e imprese per il Made in Italy

Il Festival nasce grazie al contributo di partner che condividono l’obiettivo di valorizzare la cultura gastronomica italiana e la sua presenza sui mercati internazionali. La collaborazione tra istituzioni, aziende, professionisti e media rappresenta uno degli elementi centrali del progetto: una rete che mette in relazione competenze e visioni differenti, con l’obiettivo di sostenere la promozione delle eccellenze italiane e consolidare il dialogo gastronomico tra Italia e Svizzera.

Il conto alla rovescia è cominciato: dal 26 ottobre, la cucina italiana diventa un ponte tra culture, territori e persone.

Main Sponsor: Maistà.

Title Event Sponsor: Electrolux Professional, Moretti Forni, Picariello Arredo Design, Carbot Communication.

Food Sponsor: Divise & Divise, Solania, Grano Armando, Pasticceria Pintauro 1785, Salumi Coati, Terre Francescane, Armatore, Kenon, San Salvatore, Toccalmatto.

Media Partner: Femme Fashion Food, Communication Food, Fermento Pizza, Italia da Gustare, Tuttoitalia.ch, Tastefollies.

Patrocini morali: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero del Turismo, Consolato Generale d’Italia a Zurigo, Italian Trade Agency (ITA/ICE), ENIT, Case del Made in Italy, Unioncamere, Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy e Associazione Italiana Sommelier (AIS).