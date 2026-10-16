NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Martedì 20 ottobre p.v., in occasione della Dedicazione della Cattedrale di S. Maria Maggiore a Civita Castellana, durante la celebrazione eucaristica delle 17.30, presieduta da S. E. Mons. Marco Salvi, Mons. Vescovo conferirà il mandato agli operatori pastorali, mandato che verrà poi partecipato alle singole comunità, dove gli operatori pastorali sono chiamati ad espletare il proprio impegno cristiano, radicato nel battesimo.
Quindi, l’appuntamento è martedì 20 ottobre p.v. alle ore 17.30 presso la Cattedrale di S. Maria Maggiore a Civita Castellana.