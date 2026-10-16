NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Bene l’iniziativa di questa mattina dei ragazzi di Azione Studentesca davanti al Comune di Viterbo, che hanno riportato l’attenzione su un problema concreto, vissuto quotidianamente da numerosi studenti e dalle loro famiglie: la difficoltà di raggiungere la propria scuola e trovare parcheggio.

Una questione che non può essere affrontata soltanto attraverso multe, divieti e nuovi ostacoli alla sosta. Far rispettare le regole è un dovere, ma creare le condizioni affinché possano essere rispettate è una responsabilità altrettanto importante dell’amministrazione.

Sosteniamo la richiesta di Azione Studentesca Viterbo di aprire un confronto con il sindaco Chiara Frontini. Non tutti gli studenti risiedono in città e non tutti possono contare su collegamenti pubblici adeguati. Per chi proviene dai comuni limitrofi, utilizzare l’automobile può rappresentare una necessità, non una semplice comodità. Prima di giudicare le scelte degli studenti e delle loro famiglie, sarebbe quindi opportuno chiedersi quali alternative concrete abbiano a disposizione.

Nessuno pretende di giustificare soste pericolose o comportamenti contrari alle regole. Il punto, però, è un altro: continuare a sanzionare senza affrontare le cause del problema non significa risolverlo.

Servono interventi concreti, a partire da una verifica degli spazi disponibili nelle vicinanze degli istituti, dalla valutazione di soluzioni di parcheggio per gli studenti pendolari e da un miglioramento dei collegamenti. Aggiungere paletti o intensificare i controlli, senza prevedere alternative, rischia soltanto di aggravare una situazione già difficile.

La disponibilità a un incontro, riferita dagli studenti, è un primo segnale positivo. Ci auguriamo che il sindaco Frontini dia seguito a questa apertura, avviando un confronto con i rappresentanti degli studenti e individuando possibili interventi, con tempi e obiettivi chiari. L’ascolto è importante, ma deve tradursi in risposte.

Gli studenti non chiedono privilegi né deroghe alle regole, ma soluzioni a una difficoltà che affrontano ogni giorno. Il sindaco Frontini colga questa occasione per dimostrare che l’amministrazione sa ascoltare e, soprattutto, intervenire. Perché governare una città non significa soltanto imporre regole, ma anche creare le condizioni affinché possano essere rispettate.

Luca Mattia Schiada

Gioventù Nazionale Viterbo, Fratelli d’Italia Viterbo

Giulia Piciollo Parenti

Gioventù Nazionale Viterbo, Fratelli d’Italia Viterbo