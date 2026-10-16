NewTuscia – PERUGIA -“La convocazione arrivata nella tarda serata di ieri (15/10, ndr) da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prima seduta del Tavolo permanente dell’autotrasporto di merci e della logistica è un segnale positivo, ma bisogna fare presto perché qui il rischio è la scomparsa di un intero comparto!”.

Cna e Confartigianato commentano così la convocazione (prevista per il 27 ottobre prossimo) di quel tavolo di concertazione ai massimi livelli che Unatras – la sigla nazionale che riunisce le principali associazioni dell’autotrasporto – aveva chiesto a maggio quale sede istituzionale deputata ad affrontare in maniera puntuale e strutturale le criticità del settore.

“L’auspicio è che tale confronto segni l’avvio di un percorso volto all’individuazione di soluzioni concrete e tempestive, indispensabili per dare risposte efficaci a una situazione ormai insostenibile a causa delle urgenze del caro carburante e di tutti gli altri costi di gestione”.

Poche ore prima della convocazione da parte del ministero dei trasporti Unatras aveva annunciato di essere pronta al fermo nazionale se non fossero arrivate risposte concrete dal Governo, di cui lamentava la mancata risposta alle richieste di incontro. Nel comunicato diramato ieri Unatras lanciava “un grido d’allarme drammatico sulla tenuta del settore e dell’intera economia italiana. La situazione dell’autotrasporto ha ormai superato il livello di guardia, come dimostrano le tensioni e i blocchi autonomi sorti in Puglia, ormai teatro di una situazione in cui regna l’insicurezza e vi sono rischi per l’incolumità personale dei lavoratori, così come le iniziative di blocco già programmate da comitati e gruppi autonomi in Calabria e Sicilia nei prossimi giorni. Tutto ciò è l’espressione estrema di un malessere diffuso e non più sostenibile da parte delle imprese, che Unatras da tempo evidenzia al Governo. Una deriva che si poteva evitare se si fosse riattivato il dialogo costruttivo con le rappresentanze nazionali, dopo l’incontro del 22 maggio a Palazzo Chigi, per analizzare lo stato dell’arte dei provvedimenti già adottati e le nuove misure a sostegno di un comparto fondamentale per la tenuta sociale del Paese. Il rischio concreto e imminente è la paralisi totale della logistica e del sistema economico del Paese. Se il Governo non convocherà con massima urgenza un incontro, scegliendo di ignorare la rappresentanza associativa responsabile, si assume la responsabilità di consegnare il settore alla paralisi totale. In tale circostanza il coordinamento delle associazioni Unatras procederà senza indugio alla convocazione dei propri organismi deliberanti per assumere le decisioni conseguenti, compresa la proclamazione del fermo nazionale dei servizi. Si tratta di un atto di estrema necessità: senza l’autotrasporto l’Italia si ferma, ed è responsabilità dell’Esecutivo politico evitare che questo accada”.

Adesso tutto resta congelato in attesa dell’esito dell’incontro istituzionale fissato fra 10 giorni. Un tempo infinito per imprese che già da molto tempo hanno esaurito la liquidità indispensabile per l’acquisto del carburante e il pagamento degli stipendi degli autisti.