NewTuscia – Domenica 18 ottobre le due ruote del ciclismo CSI chiuderanno il sipario sulla stagione associativa 2025/2026. L’ultimo appuntamento tricolore, per l’esattezza il quindicesimo traguardo del calendario arancioblu, è fissato in Calabria, nel Reggino, a Cittanova. L’appuntamento è con la Cavallica, gara organizzata dalla locale Bicittanova, valida quest’anno come campionato nazionale di XC, la specialità Cross Country (XC) del CSI, oltre ad essere la sesta prova “Calabria Bike Tour 2026”. Il centinaio di corridori attesi si ritroverà alle ore 8 in Piazza Calvario per il via. Il percorso è lungo 4,8 km con un dislivello a giro di circa 200 m. La partenza avverrà nei pressi della Villa Comunale con 4 giri da compiere (20 km) per le undici categorie da regolamento. Il circuito di XC si snoda sopra una collina, quasi interamente su sterrato. Sarà una gara dura ma divertente, con tratti abbastanza tecnici e lunghi single track.

Oltre ai MTBiker calabresi ci saranno atleti dalla vicina Sicilia, dalla Puglia, dal Lazio e dall’Abruzzo. Come di consueto, oltre alle medaglie, i vincitori di categoria riceveranno sul podio la maglia scudettata tricolore dei campioni nazionali. Apripista del campionato nazionale di XC sarà, sempre nella cornice reggina della Villa Comunale “Carlo Ruggiero” di Cittanova, “Powering the pedal: la bioenergetica del ciclista”, l’incontro tra esperti sul wellness del ciclista amatoriale, dove interverranno fra gli altri il dott. Antonio Grimaldi, nutrizionista e antropometrista ISAK, il dott. Pino Capua, medico sportivo, e il dott. Antonio Lo Vecchio, preparatore atletico e biomeccanico, oltre al referente nazionale per il settore ciclismo del CSI, Biagio NIcola Saccoccio.