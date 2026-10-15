NewTuscia – SUTRI (VT) – Dopo il superamento di una complessa vicenda legale e il successivo perfezionamento degli adempimenti amministrativi, l’ecocentro comunale entra nella fase operativa del proprio completamento. I lavori sono in corso con l’obiettivo di ultimare una struttura rimasta incompiuta e mai entrata in funzione, affinché possa finalmente assolvere alla finalità per la quale era stata concepita.

La svolta risale al giugno 2025, quando il Comune rientrò formalmente in possesso dell’area, dopo aver risolto il contenzioso con la ditta. Da quel momento, l’Amministrazione ha avviato il percorso tecnico e amministrativo necessario a superare le criticità residue e a predisporre le condizioni per il completamento dell’intervento. Un iter che oggi trova riscontro nell’apertura della fase esecutiva dei lavori, con la prospettiva di rendere la struttura operativa nel giro di qualche mese.

«Nel giugno dello scorso anno abbiamo superato il contenzioso e riportato l’area nella piena disponibilità del Comune. Da allora abbiamo lavorato per compiere i passaggi necessari a giungere all’avvio degli interventi. Oggi siamo nella fase in cui il percorso amministrativo si traduce in un risultato concreto: completare l’ecocentro e renderlo finalmente funzionante, mettendolo a disposizione dei cittadini», dichiara il sindaco Matteo Amori.

L’entrata in funzione della struttura consentirà di ampliare le possibilità di conferimento dei rifiuti, razionalizzare l’organizzazione del servizio e rafforzare gli strumenti a disposizione della comunità per una gestione più consapevole e sostenibile dei materiali. L’ecocentro costituisce, infatti, un’infrastruttura strategica nell’ambito dei servizi ambientali: la sua operatività potrà concorrere al miglioramento del decoro urbano e alla diffusione di pratiche di conferimento più ordinate e responsabili.

«Una città che aspira a standard qualitativi sempre più elevati deve poter contare su infrastrutture adeguate e servizi concretamente fruibili. La tutela ambientale non può esaurirsi in enunciazioni di principio: richiede organizzazione, strutture funzionali e una programmazione amministrativa capace di tradurre gli obiettivi in strumenti effettivi. Sutri, con il suo patrimonio storico e culturale millenario, ha il dovere di coniugare la salvaguardia della propria identità con l’ammodernamento dei servizi destinati ai cittadini», prosegue il sindaco.

Il completamento dell’ecocentro assume pertanto un significato che va oltre la dimensione materiale dell’intervento: rappresenta il superamento di una situazione protrattasi negli anni e l’avanzamento di un percorso volto a dotare il territorio di una struttura essenziale, finora priva di operatività. La conclusione dei lavori consentirà di colmare questa lacuna e di integrare l’offerta dei servizi comunali con uno strumento funzionale alle esigenze ambientali della città.

«Amministrare significa assumersi la responsabilità di affrontare le criticità, rimuovere gli impedimenti e condurre gli interventi fino alla loro effettiva utilità pubblica. Il nostro obiettivo è completare l’ecocentro nel giro di qualche mese e consegnare alla comunità un servizio che Sutri attende da tempo», conclude Amori.

Matteo Amori

Sindaco di Sutri