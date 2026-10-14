NewTuscia – RONCIGLIONE – Prenderanno il via dalla prossima settimana le operazioni di allestimento del cantiere per gli interventi di riqualificazione del Palazzo Comunale di Ronciglione. Il progetto, sostenuto da un finanziamento di 400 mila euro, prevede una serie di lavori finalizzati alla conservazione dell’edificio, al miglioramento della sicurezza e della funzionalità degli spazi e all’efficientamento degli impianti.

L’Amministrazione comunale annuncia così l’avvio concreto di un intervento che interessa uno degli edifici più rappresentativi della città, sede delle istituzioni e patrimonio storico della comunità ronciglionese da oltre cinquecento anni.

“Il Palazzo Comunale è la casa di tutti i ronciglionesi – sottolinea l’Amministrazione –. Averne cura significa rispettare la nostra storia e la nostra identità e, allo stesso tempo, consegnare alle future generazioni un patrimonio conservato, sicuro e valorizzato”.

Il progetto comprende diversi interventi. In particolare, sono previsti il restauro e il risanamento conservativo delle facciate, la sostituzione della caldaia e l’ammodernamento dell’impianto di riscaldamento, oltre alla realizzazione di un nuovo sistema di climatizzazione estiva e invernale attraverso pompe di calore.

Gli interventi riguarderanno anche l’infrastruttura tecnologica dell’edificio, con una nuova cablatura di rete e la conversione dell’impianto elettrico con illuminazione a LED.

Saranno inoltre sostituiti gli infissi esterni al secondo piano, nel corpo scala, e verranno rifatti i controsoffitti dell’archivio dell’Ufficio Tributi. Il progetto contempla anche l’installazione di due porte interne a vetro, la realizzazione al piano terra di un nuovo locale dotato di servizi igienici e il ripristino della pittura del soffitto della Sala consiliare.

L’annuncio arriva anche a seguito delle recenti critiche mosse dall’UDC nei confronti dell’Amministrazione sullo stato del Palazzo Comunale. Sul punto, l’Amministrazione replica richiamando il finanziamento ottenuto e l’imminente apertura del cantiere.

“Amministrare significa assumersi responsabilità, lavorare con serietà, partecipare ai bandi e riuscire a trasformare le risorse ottenute in interventi concreti per il territorio. Il nostro compito è dare risposte ai cittadini e prenderci cura del patrimonio che ci è stato affidato”.

Con il posizionamento dei ponteggi e l’allestimento del cantiere previsto a partire dalla prossima settimana, entrerà quindi nella fase operativa un intervento destinato a riqualificare e rendere più efficiente e funzionale il Palazzo Comunale, salvaguardandone al tempo stesso il valore storico e istituzionale.