Tra i provvedimenti, da giovedì 15 ottobre il divieto di sosta su parte di piazza Verdi
NewTuscia – VITERBO – Centenario della sezione dell’associazione nazionale carabinieri di Viterbo M.O.V.M. Pietro Cuzzoli, dal 16 al 18 ottobre la celebrazione dell’importante ricorrenza. Per consentire il regolare svolgimento delle iniziative previste, si rendono necessarie alcune misure al traffico e alla sosta veicolare. Si riportano i principali provvedimenti previsti dall’apposita ordinanza emanata dalla polizia locale (n. 700 del 13-10-2026):
divieto di sosta con rimozione a piazza Verdi dalle ore 18 del 15 ottobre alle ore 24 del 17 ottobre. Il provvedimento, necessario per consentire l’esposizione di autovetture storiche, interesserà circa 24 stalli, opportunamente indicati da apposita segnaletica.
Per quanto riguarda la giornata del 17 ottobre:
– dalle ore 07,30 fino a cessata necessità, divieto di sosta con rimozione in piazza dei Caduti, con interdizione della circolazione veicolare per la durata della cerimonia prevista;
– a partire dalle ore 10 fino a cessata necessità, divieto di sosta con rimozione in via Santa Rosa e in largo Facchini di Santa Rosa;
– dalle ore 11, durante il passaggio del corteo delle sezioni ANC, potranno verificarsi momentanee interruzioni e deviazioni della circolazione veicolare lungo il percorso piazza dei Caduti, via Marconi, piazza Verdi, via Santa Rosa.
La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio. Tutte le informazioni sul programma delle celebrazioni sono consultabili sui canali ufficiali dell’A.N.C. Viterbo.