“Auguriamo a Sua Santità di guarire presto per tornare a essere faro di pace per i Cristiani e per il Mondo intero”
NewTuscia – ROMA – Questo l’augurio del Presidente dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, Gaetano Ruocco, alla notizia dell’operazione chirurgica alla quale è stato sottoposto Leone XIV presso il policlinico “Agostino Gemelli” di Roma.
“I Sottufficiali d’Italia si stringono idealmente attorno al Santo Padre – dichiara Gaetano Ruocco – e pregano affinché guarisca presto e torni a visitare le Nazioni del mondo, portando ovunque i Valori della Patria e della Pace, due parole che il Papa pronunciò durante il suo primo discorso dopo l’elezione al Soglio pontificio.”
ANSI, associazione nazionale sottufficiali d’Italia