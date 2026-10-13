Un contributo al dibattito sul buon governo delle istituzioni e sulla qualità della vita delle nostre Città

Stefano Stefanini

NewTuscia – L’edizione di ottobre del periodico on line di approfondimento www.ipotesi.eu e’ disponibile in rete con questi titoli:

IPOTESI. Periodico di approfondimento. www.ipotesi.eu

Numero 17 OTTOBRE 2026

Riflessioni e azioni dopo l’aggressione di un alunno ad una professoressa.

Dopo l’aggressione di un alunno ad una professoressa di Roma. La proposta del divieto dei social per i minori di 13 anni. Non possiamo accettare funzionalità che creano dipendenza. Non dobbiamo accettare che i bambini vengano attratti da contenuti sempre più estremi. Non dobbiamo accettare che le foto delle ragazze vengano utilizzate per creare immagini sessualizzate generate dall’intelligenza artificiale Non sono solo i minori a essere a rischio. Il design che crea dipendenza, ad esempio, danneggia tutti.

Stefano Stefanini

Ci sono due città che si contendono la vittoria

La lettera del Papa: “Magnifica Humanitas” ha riproposto l’incontro di una eterna battaglia. Non l’ha inventato il Papa. Lui ci dice: entriamo nella mischia perché non basta fare il tifo. Dobbiamo salire sul palco della storia e decidere da che parte stiamo. Vogliamo una “città di Dio” (dirò poi cosa intendo per tranquillizzare i non credenti, perché non li sto invitando a Messa, ma solo a pensare… ),

Don Gianni Carparelli

Essere Costituzione

Modesta risposta a don Gianni Carparelli

Raimondo Raimondi

Ma Aveva Ragione La “ STREGA “ ?

Vent’anni fa, se ne anda va ORIANA FALLACI vinta, dopo una lunga malattia, da un tumore, l’ALIENO, come lei lo chiamava, e che combattè con il suo consueto indomito coraggio.

Francesco Chiucchiurlotto

Noi siamo la luce della luce

Si parla molto di volontariato, di servizio, di attenzione alle fragilità o, come diceva il grande Papa Francesco, alle periferie umane che stanno sempre più occupando il centro della nostra attenzione non sempre attenta. Siamo distratti dal rumore mediatico delle «pazzie pazze » di tappi che ci rendono sordi alle voci flebili di chi non ce la fa, di chi non si conforma, di chi si ritira non sempre in buon ordine, di chi anche aggredisce quasi per difendersi… insomma viviamo nelle tenebre e si sembra quasi normale che sia così. Siamo invece invitati a trasformarci in luce.

Don Gianni Carparelli

Il Rilancio del ruolo della Provincia di Viterbo.

Intervista al Presidente Alessandro Romoli.

Stefano Stefanini

Ringrazio il collega Gaetano Alaimo per l’ospitalità fornita al periodico di approfondimento.

Ricordiamo che a mettere in campo questo nuovo progetto editoriale è stato un gruppo di cittadini, che di fronte alle attuali importanti trasformazioni della vita civile e le innovazioni tecnologiche a partire dal settore della comunicazione, non vogliono arrendersi al progressivo avanzamento del degrado delle relazioni sociali e all’ impoverimento delle dinamiche sociali.

IPOTESI, va precisato, non è una nuova testata. Si è deciso infatti di rivitalizzarne una già esistente dal 1976, allora di proprietà di un artigiano tipografo, Sauro Sorbini, attento osservatore dei tumultuosi fenomeni politici culturali e sociali soprattutto giovanili di quel disponibile tempo.

Nella presentazione Marco Faregna e Giuseppe Materni, don Gianni Carparelli, Giovanni Mastrangeli, Raimondo Raimondi, Gabriele Salvatori, promotori e redattori, e chi scrive come direttore del periodico, hanno precisato che la Redazione di Ipotesi intende sviluppare uno strumento con line di riflessione operativa, per cui il dibattito delle idee fornisca contributi concreti al buon governo della “res publica”, ai vari livelli di responsabilità politico amministrativa.

Il periodico e’ aperto ai contributi di menti libere, interessate ai processi di cambiamento in atto e soprattutto dalla massima disponibilità a favorire la collaborazione di esponenti delle fasce generazionali più giovani.

Sono graditi articoli dai cittadini, dai direttori delle testate cittadine, regionali e nazionali, esponenti delle professioni, del mondo universitario, della scuola, della produzione, del volontariato, delle Arti, dello Sport, della Chiesa Cattolica e delle Religioni in dialogo di Fratellanza.

Viene privilegiata la politica dell’ascolto, stimolando il confronto tra soggetti e organizzazioni rappresentanti segmenti significativi di società, siamo al servizio delle Amministrazioni ovunque volessero intraprendere strade vocate all’innovazione e al confronto amministrativo, ma soprattutto verra’ posta sgrande attenzione al mondo giovanile e ai fermenti che lo attraversano come anche non mancheremo di soffermarcis sulle criticità che ne caratterizzano l’oggi.

La Redazione

Stefano Stefanini (direttore responsabile) , Marco Faregna, don Gianni Carparelli, Giovanni Mastrangeli, Giuseppe Materni, Raimondo Raimondi, Gabriele Salvatori.

Per invio di articoli e commenti si può utilizzare la e-mail:

ipotesi2000@gmail.com