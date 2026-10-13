NewTuscia – VITERBO – Congratulazioni al segretario generale della Uil Viterbo e Civitavecchia Giancarlo Turchetti per la sua recente elezione alla presidenza nazionale del Collegio di garanzia della Uil. Un incarico di grande responsabilità, nell’organo di garanzia dell’organizzazione sindacale, che arriva a seguito di un grande e profondo impegno e di tanti anni al servizio del sindacato. La sua ultradecennale esperienza e la sua professionalità sono qualità che hanno sempre contraddistinto il suo operato e che, in più occasioni, abbiamo avuto modo di apprezzare in progetti, eventi e attività condivise con il Comune di Viterbo. Qualità che, ne sono certa, saranno fondamentali nel nuovo ruolo che ora andrà a ricoprire.

A nome mio personale e dell’amministrazione, gli auguri di un proficuo e soddisfacente lavoro alla guida di questo nuovo e prestigioso ruolo, con la certezza che continuerà a impegnarsi e a lavorare per i valori in cui crede, con la sua indiscussa capacità di ascolto, dialogo e intervento nelle dinamiche lavorative.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo