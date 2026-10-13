NewTuscia – ROMA – “Ritengo pretestuose e strumentali le accuse dell’opposizione sulla vicenda del contenzioso con il gruppo San Raffaele alla luce della sentenza relativa al giudizio di ottemperanza del Consiglio di Stato. Mescolare il piano tecnico giuridico con quello politico è operazione ingiusta, così come adombrare sospetti di omissioni circa l’attività messa in campo dall’avvocatura regionale per tutelare gli interessi dell’Ente. Le sentenze non si commentano, si rispettano e si eseguono, anche se come in questo caso lasciano purtroppo l’amaro in bocca. Assurda anche la gara a chi ha vinto o perso le cause, considerando che i professionisti legali sono rimasti sempre gli stessi. Le considerazioni dell’opposizione che arrivano addirittura a chiedere se la Regione Lazio abbia fatto tutto per difendersi appaiono assolutamente ingiustificate e prive di fondamento.

È quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca in Consiglio Regionale del Lazio.