NewTuscia – VITERBO – Manca pochissimo al ritorno di uno degli appuntamenti più attesi da studiosi, appassionati e curiosi dell’ignoto. La città dei Papi si prepara a ospitare la 13ª edizione di “Sulle Tracce del Mistero”, la storica tre giorni interamente dedicata ai fenomeni di confine e a tutto ciò che scombina le certezze della scienza ufficiale per avventurarsi nei territori dell’inesplicabile.

Anche quest’anno, l’associazione organizzatrice insieme ai gruppi di ricerca PRISMA e GAPI ha allestito un programma ricco di conferenze, incontri e ospiti di rilievo, con l’intento di offrire spunti di riflessione profondi e documentati.

Come da tradizione, la manifestazione si svolgerà nella splendida e suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria della Salute a Viterbo (in via Filippo Ascenzi), un luogo intriso di storia che si sposa perfettamente con le atmosfere dell’evento. L’appuntamento è fissato per i giorni 16, 17 e 18 ottobre 2026 . L’ingresso a tutti gli incontri è gratuito e libero fino a esaurimento posti.

Programma completo

VENERDÌ 16 OTTOBRE, ORE 21.00 – DA VITERBO AD OAK ISLAND −

Se i luoghi che attraversi ogni giorno a Viterbo nascondessero un segreto millenario? Partendo dai vicoli della Tuscia, attraverso simboli templari e tracce massoniche, arriveremo oltreoceano, fino all’enigma di Cristoforo Colombo e al leggendario tesoro di Oak Island. Dietro i portali di pietra e le geometrie sacre si cela una rete di indizi invisibili, carica di un’energia che solo pochi sanno percepire e riconoscere. Esiste un percorso sotterraneo, ricco di richiami e corrispondenze, che è rimasto nell’ombra per secoli, e che ora attende solo di essere decifrato. Nulla di ciò che crediamo di conoscere è come sembra.

Relatore: Gianluca Di Prospero – Moderatore : Lorenzo Varrecchione

SABATO 17 OTTOBRE, ORE 16.00 – CONNESSIONI SOTTILI E DIALOGHI CON L’OLTRE −

Il tema dell’incontro è lo studio della simbologia classica e iniziatica, indagando il linguaggio attraverso cui forme, geometrie e archetipi hanno tramandato, nel corso dei secoli, conoscenze profonde sull’uomo e sulla realtà che lo circonda. In questa prospettiva, il simbolo diviene un ponte tra l’esperienza umana e ciò che si estende oltre la percezione ordinaria: una chiave interpretativa attraverso cui esplorare la possibile relazione tra realtà, coscienza e multidimensionalità. Un percorso nato dal simbolo e sviluppatosi attraverso l’indagine e la ricerca del suo significato all’interno dei sigilli ermetici di Giordano Bruno, fino a incontrare la nostra incessante ricerca di Dio.

Relatore: Alex la Gamba – Moderatore : Romina Sardi

SABATO 17 OTTOBRE, ORE 18.30 – GUSTAVO ROL, UNO DI NOI −

Perché parlare di Gustavo Adolfo Rol, a più di trentanni dalla sua “dipartita” da questa dimensione? Quali sono i motivi di tanto livore e violenza da parte dei divulgatori “accademici” verso un uomo in fondo semplice, generoso, ricco di slanci? Perché considerarlo solo un “ciarlatano”, un mago da televendite? Proveremo ad approfondire molti altri aspetti della sua vita e del suo pensiero. È davvero così impossibile avventurarsi sulla stessa strada da lui percorsa? La risposta potrebbe sorprenderci.

Relatore : Alessandro Puglielli – Moderatore : Lorenzo Varrecchione

SABATO 17 OTTOBRE, ore 21.00 – GLI ETRUSCHI E I SEGRETI DELLA SELVA CIMINA −

Da dove provenivano gli Etruschi? Che cosa ci raccontano oggi le indagini genetiche sulle loro origini? Perché la loro lingua, pur essendo in parte leggibile, continua a presentarci tante difficoltà di interpretazione? E quale rapporto esisteva tra questo popolo, il territorio e i luoghi considerati sacri? Il percorso ci condurrà nella Selva Cimina, che per Roma rappresentò a lungo una soglia geografica e simbolica verso il mondo etrusco, fino al Fanum Voltumnae, il grande santuario federale ricordato dalle fonti antiche e al centro di una lunga ricerca archeologica. Quanto conosciamo davvero degli Etruschi, e quanto di loro continua ancora oggi a sfuggirci?

Relatore: Alberto Lori – Moderatore: Cristiano De Amicis

DOMENICA 18 OTTOBRE, ORE 16.00 – I VIAGGI DELL’ANIMA −

E se un’esperienza fuori dal corpo potesse diventare un’occasione per conoscere più profondamente te stesso? I Viaggi dell’Anima possono offrire una prospettiva nuova sulla propria esistenza, aiutando a superare paure e blocchi, sviluppare maggiore consapevolezza, accedere a risorse interiori e vivere stati di coscienza al di là dell’esperienza ordinaria. Un percorso di esplorazione che può trasformare il modo di percepire se stessi, la realtà e i propri limiti.

Relatore: Michele Bizzarri – Moderatore: Romina Sardi

DOMENICA 18 OTTOBRE, ORE 18.30 – THE PRISMA EXPERIENCE −

Cosa si nasconde davvero dietro i fenomeni definiti inspiegabili e che si collocano oltre i confini della scienza ufficiale? La risposta risiede nella capacità di individuare e studiare quelle anomalie che si palesano nel nostro quotidiano: vere e proprie crepe nella struttura della realtà a noi nota, attraverso le quali entrare in contatto con l’ignoto. Ma siamo davvero in grado di dare una definizione e una collocazione a questo ignoto? E quante forme può assumere? Fino a che punto possiamo spingerci oltre la soglia dell’invisibile per percepirlo e viverlo? Si può trasformare il mistero in un’autentica esperienza di conoscenza profonda?

Relatore: Cristiano De Amicis – Moderatore: Lorenzo Varrecchione

Per ulteriori informazioni: www.sulletraccedelmistero.eu