NewTuscia – CANEPINA – Venerdì 16 ottobre 2026, a Canepina (VT), il parroco don Gianluca ha organizzato un incontro con FERNANDO MURACA, scrittore, narratore e regista, e i ragazzi della scuola media di Canepina, nell’ aula magna, per dialogare sul romanzo “Liberamente Veronica”, che gli studenti hanno letto durante l’anno scolastico passato. Si tratta di Veronica, una studentessa che accetta la sfida di stare senza cellulare per 30 giorni.

Grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale “Falcone e Borsellino” di Vignanello, plesso di Canepina nellla persona della dirigente Tufano Floriana e Fioravanti Stefania.

Alle ore 17 CONFERENZA di MURACA Fernando nel Salone IV Stato di Canepina (accanto alla Chiesa di S. Michele all’interno del chiostro carmelitano), parlerà su un tema attualissimo “I nostri figli nell’era digitale”, aperta a tutti: genitori, educatori, insegnanti, giovani.

*Fernando Muraca è un narratore, laureato in lettere moderne (Storia del cinema ) e in Filosofia, è anche specializzato in narrazione trasmediale. Negli anni ’80 ha iniziato la sua carriera come attore e regista di teatro e successivamente fino alla fine degli anni ’90, ha lavorato come sceneggiatore, story editor e produttore creativo per la televisione, in fiction messe in onda in prima serata in tutto il mondo. Dal 2000, per tre lustri, la sua attività prevalente è stata quella di regista e autore di film di finzione per il cinema (La terra dei Santi) e la televisione (Il commissario Rex, Don Matteo). Nel 2015 esordisce nella narrativa con il romanzo Dieci Giorni, storia di un amore e la produzione di romanzi e saggi diviene, fino ad oggi, la sua attività prevalente. In tutto il suo percorso di produzioni artistiche ha sempre riservato uno spazio significativo alla trasmissione del sapere. Attualmente è il responsabile delle produzioni audiovisive della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté di Roma.