NewTuscia – BAGNOREGIO – «La designazione di Civita di Bagnoregio e Bolsena a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028, con il progetto “Arte che viene, arte che va”, rappresenta una grande opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Tuscia, mettendo in rete le energie e le competenze già presenti sul territorio e aprendole a una dimensione nazionale e internazionale. La carica innovativa del progetto, che può essere d’ispirazione per tanti borghi in tutta Italia, risiede nella capacità di andare oltre il singolo evento, facendo dell’arte contemporanea uno strumento di rigenerazione, partecipazione e crescita delle comunità. La sfida adesso è costruire un’eredità duratura, fatta di opere permanenti, spazi rigenerati, percorsi nel paesaggio e nuove reti educative e culturali. Non un progetto destinato a esaurirsi nel 2028, ma un percorso capace di rafforzare l’identità del territorio e generare nuove opportunità per il futuro. E’ necessario fare della cultura una risorsa condivisa, capace di mettere in relazione patrimonio, paesaggio e comunità e di contribuire concretamente al loro sviluppo.E’ questa la visione che sosteniamo come Associazione Civita, che è stata parte attiva del comitato promotore della candidatura a cavallo dei 40 anni dalla propria fondazione, avvenuta proprio per contribuire al salvataggio di Civita di Bagnoregio.

Simonetta Giordani, Segretario Generale di Associazione Civita e membro del comitato scientifico per la candidatura di Civita di Bagnoregio e Bolsena , ha commentato così l’assegnazione del titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2028. Associazione Civita, è un’associazione che da quasi 40 anni si occupa di costruire un dialogo tra mondo della cultura e mondo delle imprese.