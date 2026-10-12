NewTuscia – BAGNOREGIO/BOLSENA – Il riconoscimento di Civita di Bagnoregio e Bolsena come Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028 rappresenta una straordinaria conquista per la Tuscia e un motivo di orgoglio per l’intero Lazio. Un risultato che dimostra come il nostro territorio, quando riesce a valorizzare le proprie eccellenze e a costruire progetti condivisi, possa affermarsi da protagonista sulla scena culturale nazionale.

Desidero rivolgere le mie congratulazioni ai sindaci Luca Profili e Andrea Di Sorte, alle rispettive amministrazioni e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante traguardo.

La Tuscia possiede un patrimonio unico di storia, arte, tradizioni e bellezze naturali. La sfida, oggi, è trasformare questa ricchezza in opportunità concrete di crescita, soprattutto per le giovani generazioni, facendo della cultura non soltanto uno strumento di promozione turistica, ma un autentico motore di sviluppo economico e sociale.