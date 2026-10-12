«La Tuscia conquista la scena nazionale con la sua bellezza e la capacità di guardare al futuro. La designazione di Civita di Bagnoregio, insieme a Bolsena, a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028 è una splendida notizia per tutto il Lazio».

Lo dichiara l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

«Rivolgo le mie congratulazioni alle amministrazioni e a tutti coloro che hanno lavorato alla candidatura. Questo risultato dimostra quanto possano essere ambiziosi i nostri territori quando uniscono energie, idee e competenze», continua Baldassarre.

«È particolarmente significativo che il progetto punti sulla formazione dei giovani e su un rapporto vivo tra arte, paesaggio e comunità. È questa la cultura che vuole sostenere la Regione Lazio: capace di coinvolgere le persone, dare spazio al talento e lasciare opportunità che durino nel tempo. Per la Tuscia e per il Lazio si apre una grande occasione di crescita e partecipazione», conclude l’assessore Simona Baldassarre.